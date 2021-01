Bielefeld. Der DVB-T2-Empfang am Senderstandort Bielefeld wird am 20. Januar wegen geplanter Rückbauarbeiten zwischen 9.05 Uhr und 12.55 Uhr in der Region Ostwestfalen / Lippe unterbrochen bzw. beeinträchtigt sein.

Folgende Programme sind betroffen:

Kanal 26 NRW-Mux – Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS NDS HD, SWR RP HD

Kanal 31 ARD/WDR-Mux – Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD BiSi

Kanal 33 ZDF