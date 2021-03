Digitale Crime Night live aus der Weberei

Interaktiver Gütersloh-Krimi mit Raiko Relling

Gütersloh. Die legendären Mordfälle aus Gütersloh, die der heimische Autor Raiko Relling in seinen spannenden Kurzgeschichten verfasst, sind mittlerweile über die Grenzen der Dalkestadt hinaus bekannt und beliebt. Nach dem großen Erfolg des ersten virtuellen interaktiven Gütersloh-Krimis im vergangenen November, den Weberei-Chef Steffen Böning und Christoph Hünermann alias Raiko Relling gemeinsam konzipierten, geht es nun in die zweite Runde: Der Gütersloher Autor präsentiert erneut einen packende Kriminalgeschichte mit Live-Feedback aus der Weberei.

„Lesen vor der Handy-Kamera kann jeder, wir suchten nach etwas Originellerem. Die Zuhörer können in Echtzeit miträtseln, was im jeweiligen nächsten Abschnitt passiert“, erklärt Steffen Böning, der die Lesung moderiert. Einen klassischen Gewinner wird es bei den Mitratenden nicht geben, aber die Antworten und Kommentare, die online gegeben werden können, fließen in die Lesung ein. Reiko Relling verspricht den Zuhörern der virtuellen Crime Night Spannung pur: „Bei der Geschichte ist wieder der Killer unterwegs. Dieses Mal erfüllt er seinen Auftrag während eines Volkslaufes“, kündigt er an.

Verfolgt werden kann die Lesung aus der Weberei am Dienstag, den 23. März um 19:30 Uhr über www.weberei.de oder über die Facebook-Seite der Weberei per Laptop oder Handy.