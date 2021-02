Die Schildkröte feiert Geburtstag und ihr seid eingeladen – live und digital!

Digitales Theaterstück für Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren und ihre Familien: Live – interaktiv – auf Zoom. Von Zuhause für Zuhause.

Lemgo. Die Schildkröte feiert Geburtstag und ihr seid eingeladen! Um Kindern und Familien in diesen Zeiten ein kulturelles Erlebnis zu ermöglichen und einfach Spaß an einem Sonntagvormittag zu den Kindern nach Hause zu bringen, veranstaltet das Kulturteam der Stadt Lemgo das digitale Kindertheaterstück „WEIL HEUTE MEIN GEBURTSTAG IST…“ der Theatergruppe UNITED PUPPETS aus Berlin. Wie der Rest der Welt wurde auch die Theatergruppe UNITED PUPPETS Mitte März vom Lockdown der Covid-19 Pandemie überrascht. Die Proben zu ihrer neuesten Inszenierung wurden von einem auf den anderen Tag beendet und das gesamte Inszenierungsteam auf unbestimmte Zeit nach Hause verbannt. UNITED PUPPETS wagen sich mit diesem #UNITED ONLINE THEATER in unerforschte virtuelle Theaterräume vor. Vom eigenen Rechner aus spielen sie in einer Videokonferenz live und online für die Kinder zu Hause. Ein digitales und interaktives Theatererlebnis für Kinder von 4 – 9 Jahren und ihre Familien.

Sonntag, 14.02.2021, 11:00 Uhr. – „Eintritt“ frei

Wie kann man an der Veranstaltung teilnehmen? Über den Link www.ticketino.com/de/Event/Weil-heute-mein-Geburtstag-ist/122390 kann ein kostenfreies Ticket für die Veranstaltung gebucht werden. Insgesamt stehen 100 Tickets zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen und Hilfestellungen zur Nutzung des Videokonferenz-Programms werden per E-Mail mit dem Ticket an die Teilnehmer*innen versandt.

Am 14. Februar 2021 ist der virtuelle Theaterraum auf der Online-Plattform Zoom ab 10:45 Uhr geöffnet und um 11:00 Uhr beginnt live das Theaterstück. Bitte nicht zu spät kommen, da der virtuelle Einlass nach Beginn der Vorstellung nicht mehr möglich ist!

Zum Stück: „WEIL HEUTE MEIN GEBURTSTAG IST…“ Geburtstag ist eine feine Sache! Die Schildkröte will ihren 250. Geburtstag dieses Mal groß feiern. Es kommen tierische Gäste mit skurrilen Geschenken, aber: Niemand kann bleiben. Dabei hat sich die Schildkröte doch so sehr eine richtige Party gewünscht. Enttäuscht sitzt sie allein zu Hause. Was die Schildkröte aber noch nicht weiß: Ihr kommt ja auch noch, oder? Aber Pssst! Es soll ja eine Überraschung werden…

…