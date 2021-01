Die Gewinner des Heimat-Preises

Rheda-Wiedenbrück. „Sie haben sich in besonderer Weise für die Stadt Rheda-Wiedenbrück eingesetzt. Mit Ihrem lokalen Engagement machen Sie unsere Heimat jeden Tag schöner und lebenswerter.“ Bürgermeister Theo Mettenborg überreichte am Donnerstag die Preise an die Vertreter der drei Vereine, die in diesem Jahr den Heimatpreis der Stadt Rheda-Wiedenbrück gewonnen haben. Den ersten Platz belegt „Dorf aktiv e.V.“, den zweiten Preis erhält der Historische Arbeitskreis im Heimatverein Rheda e.V. und der dritte Preis geht an den Förderverein Freibad Rheda e.V. Der erste Preis wird mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro, der zweite und dritte Preis mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils 1000 Euro dotiert. „Gerne hätten wir zwei erste Preise verliehen, das lassen die Regularien leider nicht zu,“ äußerte Mettenborg mit einem Augenzwinkern angesichts der fast vier Jahrzehnte langen Arbeit Dr. Lewes im Historischen Arbeitskreis.

Die Auszeichnung soll das lokale Engagement der Menschen wertschätzen, die ihre Heimat jeden Tag – im Großen wie im Kleinen – mitgestalten. Sei es durch Erhaltung, Stärkung und Weitergabe von lokalen und regionalen Traditionen, Brauchtum und kulturellem Erbe, sei es durch öffentliche Aufbereitung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe Rheda-Wiedenbrücks, indem sie einen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität öffentlicher Plätze, Straßen, Orte und Gebäude in Rheda-Wiedenbrück leisten, oder durch Förderung des gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes und der Identifikation mit ihrer Heimat von Menschen in Rheda-Wiedenbrück. Nach einer entsprechenden Ausschreibung im Sommer, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt in seiner Sitzung am 8. Dezember als Jury über die Preisvergabe entschieden

Der Verein „Dorf aktiv“ in St. Vit wird insbesondere für drei seiner Projekte gewürdigt: die Restaurierung des Küsterhauses und dessen Ausbau zum Dorfgemeinschaftshaus, das „DorfAuto – Carsharing für St. Vit“ und den „e³ – Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen im Dorf“. Der Verein trägt so zur Attraktivitätssteigerung von St. Vit bei, unterstützt den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Identifikation der Menschen mit ihrer Heimat. Mit der Restaurierung des Küsterhauses und der Dokumentation der Geschichte des ältesten Hauses im Ort, wird darüber hinaus kulturelles Erbe erhalten und die Geschichte rückt ins öffentliche Bewusstsein. Der „Historische Arbeitskreis“ im Heimatverein Rheda e.V. ist insbesondere in der historischen Forschung eine konstante Größe. Unter der Leitung von Jochen Sänger und Dr. Wolfgang Lewe beschäftigt er sich seit bald vierzig Jahren engagiert mit der umfangreichen Erforschung, Aufarbeitung und Veröffentlichung der Rhedaer Geschichte zur Erhaltung und Weitergabe von kulturellem Erbe und lokalen Traditionen. Seine zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen sind wichtige Beiträge zur öffentlichen Aufbereitung von Informationen über die Geschichte und zur Identifikation der Menschen mit ihrer Heimat.

Der „Förderverein Freibad Rheda e.V.“, der seit bald zehn Jahren durch das vielfältige Engagement seiner ehrenamtlichen Mitglieder zum Erhalt des historischen Freibades in Rheda aus dem Jahr 1936 beiträgt, mit einer breiten Angebotspalette den Schwimmsport fördert und neue Freizeitattraktionen schafft, erhält den dritten Preis. Mit seinem Engagement trägt der Verein zur Steigerung der Attraktivität des Freibades, zum Erhalt von kulturellem Erbe und zur Identifikation der Menschen in Rheda-Wiedenbrück mit der Heimat sowie zum gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt bei. „Bitte betrachten Sie die Auszeichnung als Wertschätzung Ihres herausragenden Engagements für unsere Heimat,“ betonte der Bürgermeister bei der Preisvergabe, die unter Corona-Bedingungen stattfand. Er hofft, dass sich viele weitere Engagierte ein Beispiel an den Menschen nehmen, die sich mit viel Herzblut für ihren Verein und ihre Stadt einsetzen.