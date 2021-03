Das Theatererlebnis für Zuhause!

Komödie bringt das Erfolgsstück „Hitparade“ in Ihr Wohnzimmer

Bielefeld. Um Ihren Kunden trotz der schweren Zeit einen unvergesslichen Theaterabend bieten zu können, hat die Komödie Bielefeld ab sofort etwas Besonderes im Angebot: Das Theatererlebnis für zu Hause!

Die Komödie bringt ihr Erfolgsstück „Hitparade“ zu Ihnen nach Hause in Form einer DVD! Um den Theaterabend zu vervollständigen kommt die DVD zusammen mit einem Getränk und den passenden Knabbereien verpackt in einer Geschenkbox direkt zu Ihnen nach Hause. Zudem wird die Box auch als Stream anstatt einer DVD angeboten. Einfach bestellen und Sie bekommen einen Link mit dem Film. Die Snacks und Getränke kommen in der Geschenkbox mit der Post hinterher.

Das perfekte Komplettpaket für einen schönen Theaterabend zu Hause oder als Geschenk für einen geliebten Menschen.

Die Geschenkboxen zum Preis von 34 Euro gibt es unter der Tickethotline 0421 790 86 02,und unter komoedie-bielefeld.de. Hier werden Sie zum E-Shop des Theaterschiff Bremen – einem der Partnertheater der Komödie – weitergeleitet.