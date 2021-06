Das Freibad Gadderbaum öffnet am 21.Juni

Bielefeld. Das Freibad Gadderbaum öffnet heute am 21.Juni: Damit ist es das fünfte Freibad nach dem Wiesenbad, Naturbad Brackwede und den Freibädern Schröttinghausen und Hillegossen, das in Bielefeld in die Saison startet. Die Freibäder Dornberg, Jöllenbeck und Senner Waldbad öffnen nach und nach – spätestens Anfang Juli.

Saisonkarte jetzt erhältlich

Da die Inzidenzzahlen weiter sinken und eine durchgehende Freibadsaison erwartet wird, bieten die Bielefelder Bäder (BBF) auch wieder eine Saisonkarte an. Erhältlich ist sie aktuell im Wiesenbad, gilt in allen Freibädern in Bielefeld und kostet 60 Euro – ermäßigt 28 Euro. Für jeden Besuch muss dann nur noch ein 0-EuroTicket im Onlineshop gekauft werden. Jürgen Athmer, Geschäftsführer der BBF, legt alternativ eine Mitgliedschaft in einem Fördervereinsbad nahe: „Damit unterstützen die Bielefelderinnen und Bielefelder die hervorragende Arbeit der Fördervereine und sorgen weiter für eine ausgewogene Freibadlandschaft.“ Die Mitgliedschaft berechtigt außerdem zum kostenlosen Eintritt ins Naturbad Brackwede sowie in die Freibäder Schröttinghausen, Dornberg, Gadderbaum und Hillegossen.

E-Ticketing

In allen Anlagen der Bielefelder Bäder erfolgt der Zutritt aktuell über das E-Ticketing-Verfahren. Nur so können Warteschlangen beim Einlass vermieden werden. Es wird jedoch all denjenigen gerne geholfen, die absolut keinen Zugriff auf digitale Medien haben. Niemandem wird aufgrund fehlender Online-Fähigkeiten ein Besuch verwehrt.