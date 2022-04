Countdown für das Campus Festival Bielefeld

Line-Up erweitert u. a. mit Provinz und Lari Luke / Letzte rabattierte Tickets für Bielefelder Studierende nur noch bis 14. April!

Bielefeld. Am 16. Juni steigt nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause endlich wieder das Campus Festival Bielefeld. Das Open-Air-Festival gilt als größte Campus-Party der Republik und verwandelt den Campus Bielefeld nun schon zum sechsten Mal für einen Tag in den heißesten Tanzboden der Stadt. Wie zuletzt im Jahr 2019 werden mehr als 25 namhafte Music-Acts, Newcomer-Bands, DJs und regionale Musikerinnen und Musiker für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Letzte Chance für Sparfüchse

Nur noch bis 14. April sind Tickets für 20 € zzgl. Gebühren für Studierende der Bielefelder Hochschulen verfügbar! Vom 11. bis 14. April, jeweils von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, ausschließlich in der Unihalle und im Foyer der Fachhochschule. Nur solange der Vorrat reicht!

Das Programm steht

Das Campus Festival Bielefeld verspricht auch 2022 wieder einen musikalischen Höhepunkt nach dem nächsten. Die jüngsten Zusagen lassen daran keinen Zweifel: So wird der maskierte Rapper „1986zig“ erwartet, der sich mit seiner Single „Kopf aus“ eine Top-3-Platzierung in den offiziellen deutschen Charts sichern konnte. Ebenfalls freut sich das Publikum auf die DJane und Produzentin „Lari Luke“. Sie tourt deutschlandweit mit großem Erfolg und wird eine Mischung aus Future-Bass, Trap und House auflegen. Auch Nina Chuba wird auftreten, die schon mit „Kummer“ und „Provinz“ zusammengearbeitet hat und mit „Neben mir“ ihren ersten Rap-Song auf Deutsch veröffentlicht hat. Nicht zu vergessen die deutsche Popband „Oder so!“, ein inklusives Bandprojekt aus Bethel. Mit „Taschen voll Gold“ und „Nur nicht in meinem Kopf“ hat die Band zwei angesagte Popnummern abgeliefert. Last but not least wird „Provinz“ erwartet. Als eine der besten deutschen Newcomer-Gruppen der letzten Jahre und Gewinner der „1Live Krone“ für den besten Newcomer-Act 2021 steht die Band für Indie-Pop, große Coming-of-Age-Gefühle und mitreißend direkte Texte.

Bereits seit Längerem angekündigt ist „SDP“. Das angesagte Allround-Musiker-Duo ist der Höhepunkt des diesjährigen Programms. Die Berliner schossen mit ihrem aktuellen Album „Die unendlichste Geschichte“ auf Platz 1 der deutschen Charts. Mit über 390 Mio. Views auf YouTube, unzähligen Headliner-Slots auf allen großen Festivals und dem Status „eine der erfolgreichsten deutschen Bands im Streaming-Bereich“ gilt „SDP“ längst als eine der „bekanntesten unbekannten Bands der Welt“. Ebenfalls seit geraumer Zeit bereits haben zugesagt: die 13-köpfige Brasspop-Band aus Bonn QUERBEAT, die Kieler Indie-Rocker von LEONIDEN sowie die deutsche Rapperin HAIYTI aus Hamburg und der Deutsch-Pop Newcomer SCHMYT. An den Turntables gibt sich zusätzlich noch das deutsche Produzenten- und DJ-Duo von AKA AKA die Ehre.

Das Leben feiern

Das Campus Festival Bielefeld fand 2015 zum ersten Mal statt. Ins Leben gerufen wurde es als Kooperation der Universität Bielefeld, der Fachhochschule Bielefeld, der Bielefeld Marketing und der Bielefelder Konzertagentur Vibra. Ziel war es, das neu entstandene Campus-Gelände zwischen Universität Bielefeld und Fachhochschule Bielefeld nicht nur als einen der modernsten Wissenschaftsstandorte Deutschlands, sondern auch als kulturellen Mittelpunkt studentischen Lebens erfahrbar zu machen. Rock, Pop, Hip-Hop, Elektro, Punk und Poetry-Slam locken seither regelmäßig über 15.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände.

„Das Campus Festival Bielefeld ist fester Bestandteil des Hochschullebens in unserer Stadt“, sagt Ingo Lohuis, Leiter des Referats Kommunikation der Uni Bielefeld, stellvertretend für die Kooperierenden (Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld Marketing und Konzertagentur Vibra) und fügt hinzu: „Deshalb bieten wir auch in diesem Jahr rund 10.000 Tickets preisreduziert an – also mehr als die Hälfte der verfügbaren Karten.“

Wichtig: Für den Festival-Zutritt gelten die reduzierten Tickets nur in Verbindung mit den entsprechenden Nachweisen (Campus-Tickets: Studierendenausweis der Universität Bielefeld oder der Fachhochschule Bielefeld; Studi-Tickets: allgemeiner Studierenden- bzw. Schulausweis; Beschäftigte: FH- bzw. Uni-Card).

Ticketverkauf online und analog

Tickets sind online unter www.adticket.de/Campus-Festival-Bielefeld.html erhältlich; daneben auch im Vorverkauf in der Unihalle und im Foyer der FH sowie in der Tourist Information (Niederwall 23) und bundesweit an allen bekannten VVK-Stellen. Letzte rabattierte Tickets für 20 € zzgl. Gebühren sind nur noch bis 14. April erhältlich.

Alte Campus-Festival-Tickets (2020/2021) bleiben für 2022 gültig.

Dynamische Lage

Für den Festival-Termin gelten die dann aktuellen gesetzlichen Regelungen. Im Falle einer Corona-bedingten Absage werden die gekauften Tickets erstattet.

Weitere Infos: www.campusfestival-bielefeld.de