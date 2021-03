Bürgermeister Jäcke: Corona-Tests vor Sitzungen nutzen

Minden. Mit Bezug auf die immer noch hohe Corona-Inzidenz in Minden – sie liegt aktuell über 100 – und der neuen Möglichkeit, Schnell- und Selbsttests zu nutzen, hat Bürgermeister Michael Jäcke einen Appell an die Mitglieder der politischen Gremien gerichtet. An die Stadtverordneten, Sachkundigen Bürger*innen und Beirats- sowie Integrationsratsmitglieder gerichtet, regt der Bürgermeister an, vor Sitzungen von den Testmöglichkeiten Gebrauch zu machen.

Politische Gremiensitzungen finden in Minden weiter „in Präsenz“ statt und auch Zuschauer*innen sind begrenzt zugelassen. Bei Ratssitzungen in der KTG-Mensa und bei Ausschusssitzungen im Ständersaal des LWL-Preußenmuseums kommen jedes Mal viele Menschen zusammen. „Der Ernst der Lage und die gebotene Rücksicht“ haben ihn dazu bewogen, einen dringenden Appell an alle politischen Vertreter*innen zu richten und auf die Testmöglichkeiten hinzuweisen, so Jäcke.

„Damit wir in den nächsten Monaten die politische Teilhabe und Mitbestimmung noch sicherer machen können, sollten wir die vorhandenen Testmöglichkeiten nutzen“, rät er. Einschließen möchte Michael Jäcke in seinen Appell auch die Bürgerinnen und Bürger, die an politischen Gremiensitzungen teilnehmen.

Jede Bürgerin und jeder Bürger in Minden und im Kreis Minden-Lübbecke hat seit Montag, 8. März, die Möglichkeit, sich einmal pro Woche kostenfrei im Drive-In-Testzentrum auf Kanzlers Weide auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Ein Auto ist nicht zwingend nötig – auch Fußgänger und Radfahrer können die Möglichkeit dort zum Test nutzen. Das Zentrum ist täglich von 6 bis 21 geöffnet. Unter muehlenkreiskliniken.de/testzentrum kann ein Termin für den Schnelltest gebucht werden. Dafür müssen persönliche Daten und die Handynummer hinterlegt werden.

Mit einem Antigenschnelltest (Point-of-Care PoC) sind Testungen auf das Corona-Virus möglich, ohne dass dafür ein Labor beauftragt werden muss. Beim Test im Testzentrum auf Kanzlers Weide werden die Ergebnisse nach 30 bis 45 Minuten an das Handy gesendet, bei Selbsttests zur persönlichen Anwendung dauert es etwa 15 Minuten bis das Ergebnis da ist.

Bei einem positiven Testergebnis – auch nach einem solchen Schnelltest – müssen sich betroffene Personen sowie deren Haushaltsangehörige sofort in Quarantäne begeben. Ein sofortiger PCR-Test wird angeraten. Denn ein positiver Schnelltest, der auch an das Kreis-Gesundheitsamt gemeldet wird, führt bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Ergebnisses zur Quarantäneverpflichtung. Darauf weist der Kreis Minden-Lübbecke auf seiner Internetseite hin.