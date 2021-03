Bücherbus des Kreises Paderborn ist wieder on Tour

Ab kommenden Montag, den 15. März, geht der Bücherbus des Kreises Paderborn nach langer Coronapause wieder auf Tour. Es gilt der aktuelle Fahrplan 2021. In seiner ersten Tour bedient er die Haltestellen in den Orten Bad Wünnenberg, Haaren, Leiberg und Hegensdorf.

Die Zwangspause habe man unter anderem genutzt, um den Medienbestand wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Brandaktuelle Medien wie z.B. „Ostwind“ für Erstleser, aber auch neue Jugendromane und vieles mehr sind ab Montag mit an Bord.

„Maximal zwei erwachsene Leser dürfen sich ab Montag gleichzeitig im Bücherbus aufhalten“, erklärt Sabrina Klein vom Bücherbus-Team. Der Zutritt ist ausschließlich mit medizinischen Masken erlaubt. Dies sind OP-Masken, Masken des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen vergleichbaren Masken (insbesondere KN95/N95). Außerdem sind die vorgeschriebenen Abstandsregeln sowohl an den Haltestellen als auch im Bus unbedingt einzuhalten.

Obwohl der Zugang zum Bus wieder erlaubt ist, ist das Team dankbar über jede Vorbestellung, denn „so können wir möglichst vielen Menschen zu unseren Haltezeiten die Ausleihe ermöglichen“, erklärt Sabrina Klein. Die Büchertaschen werden dann coronakonform und kontaktlos entgegengenommen und genauso wieder herausgegeben. Kindern ist derzeit noch kein Zutritt zum Bus möglich.

Genauso wie den vier Mitarbeitenden des Bücherbus-Teams fiel auch den Leserinnen und Lesern die lange Zwangspause schwer. Seit dem 16. Dezember stand der Bus in der Garage. Umso glücklicher sind nun alle über die guten Nachrichten. Lange hat die vierjährige Frieda aus Weine auf diese Nachricht gewartet, denn der Bücherbus zählt zu ihren Lieblingshobbys. Außerdem „gab es zum Geburtstag extra ein neues Bücherregal, das nun darauf wartet, gefüllt zu werden“, lacht ihre Mama, die die erste Fahrt nach Weine am 24. März bereits fest in den Familienkalender eingetragen hat.