BILSTER BERGs Dynamikfläche erstrahlt wieder im Leinwandlicht

Zum dritten Mal verwandelt der BILSTER BERG seine Dynamikfläche am 19. und 20. September in ein Autokino. Am Samstag wird der Film „Bohemian Rhapsody“ präsentiert und Sonntag der Klassiker „Pulp Fiction“. Der Organisator des Autokinos ist das Pollux by Cineplex aus Paderborn.

„Am BILSTER BERG finden an zirka 280 Tagen im Jahr Veranstaltungen, Fahrtrainings, Tests und Präsentationen rund um das Thema Automobil statt. Dieses Jahr haben wir bereits im Mai gemeinsam mit den Städten Bad Driburg und Nieheim ein 10-tägiges Autokino organisiert, um den Menschen im Kreis trotz Corona-Krise etwas Normalität zurückzugeben. Die Resonanz war sehr gut und es waren jeden Abend durchschnittlich ca. 70 Autos vor Ort. Wir hoffen, dass die Besucher auch im September dabei sein werden und den BILSTER BERG aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen können. Alle Hygienevorschriften werden dabei, wie gewohnt, genauestens eingehalten,“ erklärt Hans-Jürgen von Glasenapp, Geschäftsführer des BILSTER BERG.

Am Samstag, 19.09.2020, wird „Bohemian Rhapsody“ präsentiert. Der Film zeigt die Entstehung der legendären und in den 70er und 80er Jahren sehr erfolgreichen Band „Queen“. Die Band feiert viele Erfolge und schreibt viele Hits, doch den Sänger Freddie Mercuri trifft ein schwerer Schicksalsschlag.

Am Sonntag, 20.09.2020, kommt ein Klassiker auf die Leinwand. Bei „Pulp Fiction“ schlagen die Herzen aller Quentin Tarantino Fans höher. Der Film wurde für sieben Oscars nominiert.

In knapp drei Wochen wird die Dynamikfläche, auf welcher normalerweise Fahrsicherheits-, Drift- oder Slalomtrainings stattfinden, in eine Parkplatzfläche mit großer Kinoleinwand verwandelt. Die Fläche bietet mit 320 x 60 Meter Platz für rund 150 Fahrzeuge. Die Tonübertragung läuft über eine Frequenz des Autoradios, so dass keine Lautsprecher benötigt werden und kein Schall produziert wird. Die Zuschauer können so selbst entscheiden, in welcher Lautstärke sie den Film erleben möchten.

Kino wäre allerdings kein Kino ohne Popcorn, Nachos und andere Snacks. Diese können bei der Ticketbestellung online mitgekauft werden. Nach dem Einscannen des Tickets beim Einlass werden dem Kunden am nächsten Stand seine vorbestellten Snacks über das Fenster ins Auto gereicht.

Die Plätze werden nach dem Prinzip „first come, first serve – die ersten vorne, die letzten ganz hinten“ durch mehrere Parkeinweiser vor Ort vergeben. Tickets gibt es nur im Vorverkauf.