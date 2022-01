Auf der Mauer, auf der Lauer – Der Februar im LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Paderborn(lwl). Wie sah das Leben in Paderborn vor mehr als 1.000 Jahren aus? Bot die Stadtmauer den Menschen Schutz und wie wurde sie gebaut? Dies und mehr erfahren Erwachsene und Kinder im Februar im Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Paderborn. Das Museumsprogramm lässt eintauchen in die Welt des Mittelalters. Das Themenspektrum reicht vom Wohnen und Essen bis hin zu Gesundheit und Hygiene. Beim Stadtrundgang gehen die Besucher:innen auf historische Spurensuche durch das heutige Paderborn.

Noch bis zum 27. März ist im LWL-Museum in der Kaiserpfalz die Foyerausstellung „Aber sicher! Die Paderborner Stadtmauer zwischen Mittelalter und heute“ zu sehen. Hohe Mauern, Türme und Tore prägen das Bild einer mittelalterlichen Stadt bis heute. Dank zahlreicher archäologischer Spuren gilt die Universitätsstadt als Muster einer solchen Stadt. Wie wurde im 12. Jahrhundert eine Stadtmauer gebaut und welche Bedeutung hatte sie? Diese Fragen beantwortet die kleine Schau anhand aktueller Funde der Stadtarchäologie Paderborn.

Darüber hinaus bieten diverse Führungen Einblicke in das Westfalen des Mittelalters:

Am Mittwoch (2.2.) um 17 Uhr lädt das LWL-Museum in der Kaiserpfalz zu einem Rundgang am Abend. Auf einer Zeitreise durch die Vergangenheit geht es für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zu den Originalschauplätzen der Paderborner Stadtgeschichte. Bei der monatlich wiederkehrenden Führung lernen die Teilnehmenden ihre Heimat von einer ganz neuen Seite kennen. Treffpunkt ist der Museumseingang.

Jeweils am Samstag (5., 12., 19. und 26.2.) um 14 Uhr bietet das LWL-Museum in der Kaiserpfalz unter dem Titel „Auf der Mauer, auf der Lauer
“ ein spezielles Programm zur Foyerausstellung an. Feste Mauern und hohe Türme umgeben Paderborn seit 900 Jahren. Wie viel davon noch erhalten ist, nimmt man oft gar nicht mehr wahr. Nach einer Einführung im Museum lädt ein Rundgang zu ausgewählten Spuren der Stadtbefestigung dazu ein, genauer hinzusehen. Die Teilnehmenden entdecken einen ungewöhnlichen Wegezoll, ermitteln die Höhe der Mauer auch ohne Laser und erfahren, warum „Spießer:in“ früher kein Schimpfwort war. Das Programm eignet sich für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist der Museumseingang. Es wird gebeten, feste Schuhe und wetterfeste Kleidung mitbringen.

Am Sonntag (6.2.) dreht sich bei der Führung „Eine Hand wäscht die andere“ alles um das Körperbewusstsein und den Stellenwert von Gesundheit und Hygiene im Mittelalter. Krankheiten breiteten sich damals wegen mangelnder Hygiene rasch aus: Abfälle wurden oftmals direkt aus dem Fenster gekippt, eine Müllabfuhr gab es nicht. Wie schützte man sich vor Gestank, Schmutz und Ansteckung? Der Rundgang für Familien mit Kindern ab acht Jahren vermittelt einen Eindruck vom Alltag in einer mittelalterlichen Stadt.

Am Sonntag (13.2.) um 15 Uhr geht es für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren bei einer Führung durch „Die Paderborner Königspfalzen“. Vor knapp 1.000 Jahren war die Stadt ein bevorzugter Aufenthaltsort von Königen und Kaisern. Zwei königliche Palastanlagen – Pfalzen – wurden hier bei Ausgrabungen entdeckt. Die ältere stammt aus der Zeit Karls des Großen. Von der jüngeren Pfalz waren so viele Mauerteile gut erhalten, dass sie unter Einbeziehung der alten Mauern neu errichtet werden konnte. Diese Pfalz des elften Jahrhunderts steht im Mittelpunkt des Rundgangs. Im Vergleich mit der karolingischen Anlage werden Wandel und Kontinuität im Wohnen und Repräsentieren der Könige im Mittelalter deutlich.

Am Sonntag (20.2.) um 15 Uhr heißt es für Familien mit Kindern ab acht Jahren: „Weg mit dem faden Brei!“. Die Mitmach-Führung beantwortet Fragen wie: Was kam bei königlichen Empfängen in der Pfalz auf den Tisch? Gab es Tischsitten und Benimmregeln? Und welche Gewürze verfeinerten damals bereits die Speisen der Paderborner?

Am Sonntag (27.2.) lernen die Besucher:innen bei der Führung „Zwischen Reich und Kirche“ um 15 Uhr mehr über Bischof Meinwerk, einen der bedeutendsten Reichsbischöfe des Hoch-mittelalters. In einem Rundgang durch die Bartholomäuskapelle, die „Geroldskapelle“ unter dem Küsterhaus und die spätottonische Pfalz sollen Meinwerks Leben und Wirken veranschaulicht werden. Die Architektur dieser Gebäude, aber auch zeitgenössische Exponate geben Ein-blicke in die Rolle Paderborns als kaiserliche Residenzstadt. Außerdem zeugen sie von ihrem Aufschwung in Bereichen wie Kunst und Bildung. Das Programm eignet sich für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Allgemeine Informationen zum Museumsbesuch

Alle Führungen sind kostenlos. Die Teilnehmer:innen-Zahl ist auf neun begrenzt. Zu zahlen ist nur der Museumseintritt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre sind kostenfrei. Für die Anwesenheit vor Ort gilt die 2G-Regelung (geimpft und/oder genesen) sowie das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske in den Räumen des Museums. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, da diese regelmäßig an Schultestungen teilnehmen. Diese können die LWL-Museen und Veranstaltungen in der Schulzeit weiterhin ohne Impf-oder Testnachweis besuchen.

Alle Termine im Überblick

Es gilt die 2G-Regel.

Foyerausstellung

„Aber sicher! Die Paderborner Stadtmauer zwischen Mittelalter und heute“

30.11.2021-27.3.2022

Mi 2.2. | 17 Uhr Archäologie am Abend

Rundgang für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Sa 5.2. | 14 Uhr Auf der Mauer, auf der Lauer


Stadtmauer-Rundgang für Erwachsene und Kinder

ab 8 Jahren

So 6.2. | 15 Uhr Eine Hand wäscht die andere

Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

Sa 12.2. | 14 Uhr Auf der Mauer, auf der Lauer


Stadtmauer-Rundgang für Erwachsene und Kinder

ab 8 Jahren

So 13.2. | 15 Uhr Die Paderborner Königspfalzen

Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Sa 19.2. | 14 Uhr Auf der Mauer, auf der Lauer


Stadtmauer-Rundgang für Erwachsene und Kinder

ab 8 Jahren

So 20.2. | 15 Uhr „Weg mit dem faden Brei
“

Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

Sa 26.2. | 14 Uhr Auf der Mauer, auf der Lauer


Stadtmauer-Rundgang für Erwachsene und Kinder

ab 8 Jahren

So 27.2. | 15 Uhr Zwischen Reich und Kirche

Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

