Altstadtmarkt: Am 23. Januar geht‘s wieder los

Der Wochenmarkt startet mit acht Händlern ins neue Jahr

Bielefeld. Der Bielefelder Altstadtmarkt beendet seine kurze Winterpause und startet wieder ab Samstag, 23. Januar 2021. Die Markthändler findet man dann wieder jede Woche dienstags und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr auf dem Alten Markt und in der Niedernstraße. Der Altstadtmarkt wird seit seinem Start 2017 von Bielefeld Marketing organisiert. Die beteiligten Händler kommen allesamt aus der Stadt und der Region. Zu kaufen gibt’s dreimal die Woche frische Produkte wie Gemüse, Obst, Wurst, Fleisch, Fisch und Blumen.

Das Sortiment komplettieren ein Bio-Bäcker, ein Feinkoststand mit Dips und Oliven sowie eine Patisserie mit Tartes und Törtchen. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr acht Händler an dem Wochenmarkt in der Altstadt. In Corona-Zeiten achten die Händler natürlich auf die vorgegebenen Hygiene-Regeln. Und es gilt selbstverständlich das Abstandsgebot und – wie auch sonst aktuell in der Fußgängerzone – die Maskenpflicht. An einigen Tagen muss der Markt aufgrund von Feiertagen oder Großveranstaltungen allerdings ausfallen. Natürlich gilt dies erstmal vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen rund um das Corona-Virus. An diesen Terminen fällt der Altstadtmarkt planmäßig aus oder wird verschoben:

02.04.2021: Karfreitag (Ausweichtermin am 01.04.2021)

01.05.2021: Tag der Arbeit

07.-08.05.2021: La Strada

01.+04.+05.06.2021: Leineweber-Markt (Aufbau)

07.+10.+11.09.2021: Weinmarkt

Als letzter Termin in diesem Jahr ist der 13. November 2021 geplant. Danach beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarkts in der Altstadt.