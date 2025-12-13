Adventsplätzchen Vlotho 2025: Weihnachtszauber für die ganze Familie

Vom 5. bis 7. Dezember lädt das Adventsplätzchen Vlotho auf dem Hans-Loeb-Platz zu Kunsthandwerk, Musik und winterlichen Leckereien ein.

Vlotho. Adventsplätzchen Vlotho 2025 verwandelt den Hans-Loeb-Platz bei der Kirche St. Stephan vom 5. bis 7. Dezember in einen stimmungsvollen Treffpunkt für die ganze Familie. Kunsthandwerk, Musik und kulinarische Genüsse sorgen für einen stimmungsvollen Einstieg in die Adventszeit.

Barrierefreier Weihnachtszauber: In diesem Jahr wird auf die sonst üblichen Hackschnitzel auf dem Platz verzichtet. Durch die barrierefreie Gestaltung können Familien mit Kinderwagen ebenso wie Besucherinnen und Besucher mit Rollator oder ähnlichen Hilfsmitteln den Weihnachtsmarkt ohne Einschränkungen genießen.

Auf dem Adventsplätzchen erwarten die Gäste liebevoll handgemachte Geschenkideen und kreative Dekorationen für die Weihnachtszeit. Das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm mit Vlothoer Chören und Vereinen lädt zum Zuhören, Staunen und Verweilen ein.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Zahlreiche Vlothoer Vereine betreuen die bekannten Hütten auf dem Kirchplatz. Angeboten werden unter anderem Stippgrütze, Waffeln, Bratwürste, Pommes Frites, Naschereien sowie weihnachtliche warme und kalte Getränke – von heißem Glühwein und Hot Aperol bis hin zu duftendem Kakao.

Programm am Freitag, 5. Dezember: Der Startschuss für das Adventsplätzchen fällt am Freitag um 16:00 Uhr. Die Grundschule Vlotho eröffnet das Bühnenprogramm mit einer Chor- und Theatereinlage. Im weiteren Verlauf dürfen sich die Besucher auf den Chor der Baptistenbrüder Vlotho, den Gospelchor „Good News“, den Posaunenchor aus Valdorf und den Chor „Soulfood Harmony“ freuen.

Programm am Samstag, 6. Dezember: Ab 15:30 Uhr begeistert die Kinderturngruppe und Tanzgruppe des Eintracht Valdorf das Publikum mit einer Turn- und Tanzeinlage. Anschließend erklingen die Stimmen des Kinderchors der evangelischen Kirche. Ab 18:00 Uhr verleiht Bürgermeister Rocco Wilken auf der Bühne des Adventsplätzchens den Heimatpreis und würdigt damit besonderes ehrenamtliches Engagement.

Im Anschluss nehmen die selbsternannten „Knights of Pop“ Walk Walk die Besucherinnen und Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise. Danach sorgt das bekannte Vlothoer Duo „Dirty Chucks“ mit viel Spielwitz und Humor für beste Unterhaltung. Den Abschluss des Abends bildet die Band Catch, die mit ihren Top-40-Hits zum Mitsingen und Tanzen einlädt.

Programm am Sonntag, 7. Dezember: Am Sonntag öffnet das Adventsplätzchen bereits um 13:00 Uhr. Gleich zu Beginn gibt es einen musikalischen Auftritt der Jugendkunstschule in der Kirche. Am Nachmittag singt der Chor Gracefull Voices ebenfalls in der Kirche.

Etwas abseits vom Kirchplatz, im Haus Poelmahn, werden zu jeder vollen Stunde zwischen 13:00 und 18:00 Uhr Führungen zum Thema „Zwischen Korsett und Kirchgang – Festtagsmode um 1900“ angeboten. Zusätzlich haben die Geschäfte in der Innenstadt an diesem Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und laden zum stimmungsvollen Einkaufsbummel ein.

Dank an alle Unterstützer: Die Vlotho Marketing GmbH bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, Vereinen und Privatpersonen, die dazu beitragen, in Vlotho ein unvergessliches Adventsplätzchen zu gestalten und allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne Vorweihnachtszeit zu bereiten.

Details im Überblick:

Wann:

Freitag: 16:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 15:00 – 22:00 Uhr

Sonntag: 13:00 – 18:00 Uhr

Wo: Hans-Loeb-Platz bei der Kirche St. Stephan, Lange Straße 106, Vlotho

Redaktionelle Nachfragen:

Vlotho Marketing GmbH, Lange Str. 111, 32602 Vlotho

Tel.: 05733 / 88 11 88

E-Mail: marketing@vlotho.de