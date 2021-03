Ab 8. März bekommen rund 10.500 Personen ein Impfangebot

Kreis Paderborn. Ab Montag, 8. März, hat das Land NRW weitere Personengruppen zur priorisierten Impfung freigegeben. Dazu gehören insbesondere Kitabetreuerinnen und -betreuer, Kindertagespflegepersonen, Lehrerinnen und -lehrer an Grund-, Förder- und Sonderschulen sowie Personal, Bewohner und Beschäftigte der Werkstätten für behinderte Menschen und in besonderen Wohnformen. Dies hat das Land Anfang dieser Woche, in einem Erlass am 1. März, bekannt gegeben.

Allein im Bereich der Kitas und Schulen sind nun 300 Einrichtungen im Kreisgebiet mit rund 7.500 impfberechtigten Personen zur Impfung zugelassen. Im Bereich der Eingliederungshilfe (Menschen mit Behinderungen sowie das Personal) liegen noch nicht alle Rückmeldungen der Einrichtungen vor, sodass dem Kreis noch keine endgültigen Zahlen vorliegen. Die impfberechtigten Personen werden zum einen im Impfzentrum in Salzkotten und zum anderen dezentral in Gruppenterminen geimpft. Die Einrichtungen werden vom Kreis angeschrieben und erhalten einen Termin. Die Vorfreude bei vielen ist groß, der Kreis bittet um Geduld. Für nächste Woche stehen dem Kreis für diese Berufsgruppe 1.890 Dosen AstraZeneca zur Verfügung. Insgesamt sind für die nächsten drei Wochen 4.500 Dosen AstraZeneca vom Land angekündigt. „Ich weiß, alle stehen in den Startlöchern und möchten am liebsten sofort am Montag ihren Impftermin haben. Wir werden jeden Tropfen Impfstoff sobald wir ihn haben, sofort verimpfen“, verspricht Landrat Christoph Rüther.