80s, Indie und Rudeltrommeln beim Kulturtaxi Biergarten Festival

Paderborn. ine bunte Mischung – gleich drei Acts parallel – spielen am Samstag, 17. Juni, beim Kulturtaxi Biergarten Festival in verschiedenen Paderborner Locations. Im Gasthof Weyer im Haxtergrund, dem Biergarten an den Fischteichen und der Seemöwe am Lippesee treten als Teil des Paderborner Kultursommers die Kulturkutsche, Drumbob und Phil Solo auf und wechseln einander ab. In allen drei Biergärten haben Gäste innerhalb von zweieinhalb Stunden die Gelegenheit, die Künstlerinnen und Künstler auf mobilen Bühnen nacheinander zu erleben.

Es ist das erste Event, bei dem mehrere Acts mit dem Kulturtaxi gleichzeitig unterwegs sind und nacheinander in Paderborner Biergärten auftreten. Einzeln rollen Musikerinnen und Musiker im Rahmen des Projekts „Kulturtaxi“ bereits seit einigen Wochen durch ganz OWL und spielen in Vorgärten, auf privaten Einfahrten oder an Vereinsheimen halbstündige corona-konforme Mini-Konzerte. „Jetzt freuen wir uns im Rahmen des Paderborner Kultursommers auf diese schöne geballte Ladung Musik beim Kulturtaxi Biergarten Festival. Das Schöne daran ist, dass Besucherinnen und Besucher, ganz ohne den Ort zu wechseln, an diesem Abend ganz unterschiedliche Musik geliefert bekommen“, schildert Olaf Menne, der das Projekt im Namen des Kulturamtes der Stadt Paderborn leitet.

Um 18.30 Uhr läuten die Kulturkutsche im Gasthof Weyer, Phil Solo im Biergarten an den Fischteichen und Drumbob in der Seemöwe das Festival ein. „Die Gäste erwartet 80er, ABBA und Schlagerparty mit dem Frauentrio von der Kulturkutsche, deutscher und englischer Indierock vom Detmolder Singer-Songwriter Phil Solo und gemeinsames Rudeltrommeln mit Drumbob“, so Menne. Den „Tourplan“ des Abends sowie mehr Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden Interessierte auf

https://www.paderborn.de/kultursommer

Der Eintritt ist frei, eine Hutspende allerdings sehr erwünscht. Eine Tischreservierung für das Kulturtaxi Biergarten Festival am Samstag, 17.07.2021 ist ebenfalls erwünscht, diese läuft direkt über die Biergärten selbst.

Der Kultursommer im Kreis Paderborn wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.