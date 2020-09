20.09.2020 – Aktionstag zum Weltkindertag

Bielefeld. Am Sonntag, den 20.9. findet zum Weltkindertag an mehreren Orten der „Aktionstag Kinderrechte“ statt. Er ersetzt das Spielfest auf dem Klosterplatz, das wegen Corona ausfällt.

„Wir organisieren Spielaktionen für Kinder und Teenies dieses Mal dezentral, um trotz Corona etwas auf die Beine zu stellen“, so Koordinatorin Barbara Wildt vom Bielefelder Jugendring. „Viele Jugendverbände und –einrichtungen laden an diesem Sonntag zum Besuch bei ihnen vor Ort ein. So können wir die Corona-Schutzmaßnahmen gewährleisten. Wir bitten allerdings um Verständnis, wenn es dadurch zu Wartezeiten kommt oder einige Angebote nur mit vorheriger Anmeldung möglich sind.“

Eine Übersicht über alle Aktionstag-Orte und –Aktivitäten gibt es auf www.bielefelder-jugendring.de/Weltkindertag.