07.03.2021 – SKALP Tour kommt nach Bielefeld

Bielefeld. Amewu machte sich eher durch beeindruckende Live performances und durch die Qualität statt die Quantität seiner Releases einen Namen.

Für lange Zeit gab es seine neuen Songs nur auf Konzerten zu hören, doch im Mai 2019 veröffentlichte er das erste mal wieder einen Solo Track. Nach dem letzten eher ruhig melancholischen Single Release „Blut“, folgt mit „Skalp“ eine energiegeladene Ansage an die Rap-Szene, die mit ein paar gezielten Nackenschellen beginnt und mit einem Rundumschlag als SKALP TOUR endet.

Amewu geht nächstes Jahr auf „Skalp Tour“ und wird auch in Bielefeld gastieren – so zumindest der Plan. Lange Zeit gab es seine neuen Songs nur auf Konzerten zu hören, doch 2019 veröffentlichte er endlich wieder einen Solo-Track. Am 7. März 2021 steht das Movie in Bielefeld auf dem Tourneeplan des Berliner HipHop-Künstlers. Material ist im Anhang zu finden.

Das für den 29.10.2020 angesetzte Konzert von Diary Of Dreams muss erneut verschoben werden – neuer Termin ist der 30.10.2021, viel Zeit also für Vorfreude.

Die Tournee von Mavi Phoenix, die am 6. November auch nach Bielefeld führen sollte, ist leider komplett abgesagt worden. Bereits gekaufte Tickets können natürlich zurückgegeben werden. Mit einem bald eingespieltem neuen Album soll es auch eine neu angesetzte Tournee geben, wir werden hoffentlich dazu demnächst Neuigkeiten vermelden können.