hella wird Partner der Weltmeisterschaften 2017 und 2019

hella und der Deutsche Handballbund bauen ihre bereits bestehende Kooperation aus. Als offizieller nationaler Wasserpartner der Handball-Weltmeisterschaft 2017 der Frauen und der Handball-Weltmeisterschaft 2019 der Männer versorgt hella Mineralbrunnen künftig neben den Handball-Nationalmannschaften auch die beiden WM Turniere und deren Teilnehmer mit natürlichem Mineralwasser. Der norddeutsche Getränkeproduzent hält so den Europameister 2016 der Männer und die Frauen-Nationalmannschaft – getreu dem Markenclaim – von Grund auf frisch.

„Wir freuen uns, die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Deutschen Handballbund nochmals auszubauen und uns mit hella bei diesen großen Turnieren zu engagieren. Als Partner können wir so unseren Teil für zwei erfolgreiche Weltmeisterschaften beitragen. Und natürlich wünschen wir uns für die Heim-WM 2017 der Frauen den Einzug unserer Ladies in die in Hamburg stattfindende Endrunde“, sagt Tobias Giles-Bluhm, Geschäftsführung Hansa Mineralbrunnen GmbH.

„hella und der Deutsche Handballbund leben bereits seit vielen Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft. Es ist schlüssig und sehr erfreulich, dass wir diese Kooperation auch zu den beiden Heim-Weltmeisterschaften fortsetzen“, Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes.

„Die Erweiterung der Partnerschaft zwischen hella und dem Deutschen Handballbund auf die kommenden Heim-Weltmeisterschaften spricht für eine vertrauensvolle und gut gelebte Zusammenarbeit. Der DHB kann sich über einen starken Partner freuen, der beide Nationalteams bei den wichtigen Turnieren sowie in der Vorbereitung unterstützen wird“, ergänzt Christian Hesselbach, Senior Director Sports bei Lagardère Sports Germany.

hella. Von Grund auf frisch.

Seit über 55 Jahren steht hella mit natürlichem Mineralwasser für Frische und Lebensfreude – und das längst nicht mehr nur in Norddeutschland. Gewonnen wird das reine und ursprüngliche Mineralwasser aus den Tiefen der Erde über die eigene hella Quelle im Herzen Schleswig-Holsteins. Daher rührt auch der Markenclaim „Von Grund auf frisch“. Neben Mineralwasser umfasst das stetig wachsende Sortiment heute über 20 Erfrischungsgetränke. Alle haben eines gemeinsam: Ihre Basis ist immer das natürliche hella Mineralwasser. Mehr unter www.hella-mineralbrunnen.de