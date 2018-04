Bürgermeister besucht Fischräucherei Fish’n Smoke

Rheda-Wiedenbrück. Auf dem Hof Rentrup hat sich Stephan Austermann im Mai 2015 seinen Traum erfüllt: Seitdem gibt es „Fish’n Smoke“, eine regionale Fischräucherei, in der Kunden frische und geräucherte Fische in verschiedenen Variationen kaufen können. Bürgermeister Theo Mettenborg hat sich von Stephan Austermann durch seinen Betrieb führen lassen.

„Ich freue mich, ein so kreatives und innovatives Unternehmen in unserer Stadt zu wissen“, so Theo Mettenborg. Stephan Austermann erklärte, er kaufe die Fische – Regenbogenforellen, Lachsforellen, Aale und in Zukunft auch Welse – lebend aus der Region und verarbeitet sie dann hauptsächlich auf Bestellung. „So garantieren wir unseren Kunden absolute Frische.“

Austermann, der gelernter Fischwirt mit der Fachrichtung Fischhaltung und -zucht ist, hat den Schwerpunkt seines Betriebs auf die Herstellung von gemischten Fischplatten und Canapés für große und kleine Anlässe aller Art gelegt. Die Fische werden vor der Weiterverarbeitung artgerecht gehältert, d.h. in klarem Wasser ausgenüchtert, und anschließend in Handarbeit filetiert, mariniert, gebeizt oder geräuchert. „Da wir für Frische und Nachhaltigkeit stehen, werden nur einmal in der Woche für den Hofladen kleine Mengen auf gut Glück geräuchert“, so Austermann. Daher sei eine Vorbestellung empfehlenswert.

Für spontane Käufer hat der Hofladen freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Bestellungen nimmt Stephan Austermann jederzeit telefonisch unter 0176 643 225 65 entgegen.