Attraktiver Terminkalender im ADAC Opel Rallye Cup 2018

Rüsselsheim/München. Der ADAC Opel Rallye Cup geht 2018 in die sechste Saison. Ab sofort sind Einschreibungen für den beliebten Rallye-Markenpokal möglich. Die Einschreibegebühr von 3.900 Euro (zzgl. USt) beinhaltet ein attraktives Leistungspaket, das die Nenngelder für alle acht Wertungsläufe sowie den ganzjährigen Zutritt zur Cup-Hospitality für vier Personen beinhaltet. Neueinsteiger erhalten je einen Rennoverall für Pilot und Copilot sowie ein Servicezelt mit Bodenplane für ihr ADAM Cup-Fahrzeug. Insgesamt wird in der Saison 2018 einmal mehr ein Gesamtpreisgeld von ca. 120.000 Euro ausgeschüttet. Das Einschreibeformular steht unter www.adac.de/motorsport zum Download bereit.

Der Terminkalender 2018 enthält erneut acht anspruchsvolle Wertungsläufe im Rahmen der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) und des ADAC Rallye Masters sowie der ADAC Rallye Deutschland, dem deutschen Gastspiel der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Vor den Augen der Rallye-Weltelite und Zehntausender Zuschauer trägt Europas stärkster Rallye-Markenpokal wiederum einen Doppellauf aus. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich drei Änderungen im Terminplan des ADAC Opel Rallye Cup: Die ADAC Saarland-Pfalz Rallye, die bereits 2015 und 2016 Schauplatz des Saisonauftakts gewesen war, kehrt ebenso in den Kalender zurück wie die ADAC Rallye Wartburg vor den Toren des Opelwerks in Eisenach sowie das zweite Sachsen-Gastspiel im Rahmen der ADMV Rallye Erzgebirge, die vom Frühjahr in den Herbst rutschte.



Wie gehabt steht es allen Teams des ADAC Opel Rallye Cup frei, in ihren Opel ADAM auch die übrigen Veranstaltungen des ADAC Rallye Masters zu Testzwecken zu bestreiten.





