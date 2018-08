3. Netzwerktreffen der Kloster-Garten-Route

Marienmünster. Die Sonne strahlt, die Natur ruft, das Fahrrad steht parat und das Projekt „Ausbau und Erweiterung der Kloster-Garten-Route“, welches aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird, lädt zum Inspirationstreffen am 21.08.2018 in das Besucherzentrum Forum Abtei in Marienmünster ein.

In den ersten beiden Netzwerktreffen konnte das Projektteam den Teilnehmern bereits die Pläne näherbringen. Seitdem ist viel passiert und es soll an die Ideen, Ergebnisse sowie den Erfahrungsaustausch anknüpfen und der gemeinsame Weg weiter einschlagen werden, um zusammen als Netzwerk die Region und die Route voranzubringen. Das Team der Kloster-Garten-Route lädt daher herzlich zu einem weiteren Netzwerktreffen ein, um den Gedankenaustausch zu intensivieren. Am dritten Treffen können wieder alle involvierten Institutionen sowie Interessierte aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, christlichen Einrichtungen und Klöstern ebenso Bus- und Reiseunternehmen wie auch die KulturLandFührer und Ehrenamtliche mit tollen Ideen teilnehmen.

Getagt wird am Dienstag, 21. August 2018 von 10 bis 12 Uhr im Besucherzentrum Forum Abtei in Marienmünster. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Zur besseren Planung wird bis zum 16. August 2018 um Anmeldung bei Carolin Bockhoff, E-Mail: cb@gfwhoexter.de oder Tel. 05276 98523 90 gebeten.