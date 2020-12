Veranstaltungshinweis 18./19.12. / Theaterlabor Bielefeld

Bielefeld. In der kommenden Woche führen wir am Samstag und Sonntag (18. und 19.12.) jeweils ab 20:00 Uhr unser neues Stück „Die Zweite Welle“ auf. Wir würden uns freuen, wenn Sie in geeigneter Weise auf die beiden Aufführungen hinweisen würden. Das Stück basiert auf einer Recherche zur Situation von Frauen in der durch die Corona-Pandemie veränderten Situation – insbesondere von berufstätigen Müttern. „ Die Zweite Welle“, ein Stück über das Hier und Jetzt in der Pandemie, über das Besinnen und die Klarheit, das schmerzhafte und das leichte Lernen, über den unbedingten Willen, dem eigenen Leben einen Sinn zu verleihen, die Kraft, die aus der Kapitulation erwächst und die Schönheit des Geschichtenerzählens.

„Die Zweite Welle“ wird als Digitaltheater Live im Theaterlabor gespielt und von dort ins Internet gestreamt. Durch den Einsatz von vier Kameras, Videoeinspielern und Bildschnitt entsteht so ein vollkommen neues Theatererlebnis, das weit mehr ist, als ein bloßes Abfilmen eines Stücks. Für die Übertragung nutzen wir die Videoplattform „Zoom“. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, dass das Publikum wirklich live dabei sein kann, statt nur ein Video zu sehen. Im Anschluss an die Aufführungen kann das Publikum mit allen beteiligten Künstlerinnen und den anderen Gästen ins Gespräch kommen, sich über das Stück und eigene Erfahrungen zum Thema austauschen. An den Aufführungstagen öffnen wir jeweils ab 19:30 Uhr unser digitales Foyer. Dort gibt es eine kurze Einführung in die Technik.

Weitere Tipps und technische Erklärungen finden sich auch auf der Homepage des Theaterlabors (www.theaterlabor.de). Zugangsdaten für die Aufführungen erhält man mit dem Kauf einer Karte über den Kulturöffner(www.kulturoeffner.de). Karten gibt es zum Preis von 3€, 5€, 8€ oder 14€, je nach Selbsteinschätzung.