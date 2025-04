Start in die touristische Saison

Bielefeld Marketing stellt Freizeitprogramm für 2025 vor / Sparrenburg öffnet am 1. April wieder

Bielefeld. Ich packe meinen Bielefeld-Rucksack und nehme mit: eine Rad-Wander-Karte, BIE-Trinkflasche, eine Picknickdecke im Bielefeld-Design und vieles mehr. Wer die Bielefelder Tourist-Information in der Wissenswerkstadt zum Start in den Frühling besucht, findet sicher etwas Passendes für die kommende Outdoor-Saison. Am 1. April 2025 beginnt offiziell die touristische Saison in Bielefeld – dann öffnet auch die Sparrenburg nach dem Winterschlaf der Fledermäuse wieder ihre Tore.

40 Themen-Führungen durch Bielefeld

Zum Saisonstart stellt Bielefeld Marketing das Freizeitangebot für 2025 vor:

Altstadtführungen

Stadtrundfahrten

Kulinarische Spaziergänge

Blind-Dates

Kiez-Touren

Challenge-Touren mit Rallye-Charakter

40 verschiedene Führungen bietet das Team der Bielefeld Marketing an. 2024 nahmen 9.868 Menschen an 556 Stadtführungen teil.

„Wir freuen uns, dass unser Angebot jedes Jahr von so vielen Menschen angenommen wird – stets entwickeln wir neue Themen und bieten neue Perspektiven“, sagt Gabriela Lamm, Leiterin der Tourismus-Abteilung.

Mit dem Rad von Hof zu Hof

Neu 2025: Die Radtour „Von Hof zu Hof – Genussradeln im Bielefelder Norden“

Termine:

3. Mai

Juni

September

(jeweils Samstag, 11 Uhr)



Start: Altes Rathaus

‍♂️ Länge: 25 km, Dauer: 3,5 bis 4 Stunden

Preis: 34,90 € pro Person

Gruppen: 8–16 Personen (individuell buchbar)

Highlights:

Besuch malerischer Höfe

Hofläden & Kostproben

Geschichten über die Lutter , Johannisbachaue , Engelshöfe

Einblicke in Landwirtschaft & Regionalität

Immer samstags: Mit Tourguide durch die City

April bis Oktober:

Jeden Samstag Stadtführungen

Stadtrundfahrt mit dem Bus : 1. Samstag/Monat, 11 Uhr, ab Altes Rathaus

Altstadtführung : alle übrigen Samstage, 11 Uhr, ab Tourist-Info

Blind Date mit der Stadt: 1. Samstag/Monat, 13:30 Uhr, Start: Tourist-Info

Die Burg ruft ab 1. April

Sparrenburg-Führungen (Kasematten):

Startzeiten: 12:00 & 14:30 Uhr

Sonntag/Feiertag zusätzlich: 16:00 Uhr

2024:

13.600 Teilnehmer*innen bei Kasematten-Führungen

34.365 stiegen auf den Turm (121 Stufen)

Öffnungszeiten Turm:

Sommer (1. April–31. Oktober): täglich 10–18 Uhr

Winter: nur Sa/So/Feiertag

Touristischer Aktionstag: „Der Teuto ruft!“ – am 29. Juni 2025

Entdeckungstour für die ganze Familie:

Vom Skulpturenpark bis zur Sparrenburg

3,5 km mit Rätsel-Pass & Stempelstationen

Neu: Rätselstation in der Wissenswerkstadt

Programmveröffentlichung: Ende Mai

Souvenirs in der Tourist-Information

Besuche die Tourist-Information in der Wissenswerkstadt Bielefeld, Wilhelmstraße 3.

Geschenkideen:

Bielefeld-Socken

Kunstdrucke

Gutschein-Karten

Auch online: www.bielefeld.jetzt/tourist-information