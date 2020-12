Spiritueller Bürgerkiez Gedanken zum Advent mit Pastor Stefan Salzmann

Gütersloh. Der Advent ist auch die Zeit, um im Weihnachts- und Jahresendstress einmal inne zu halten und zu reflektieren. Dazu haben alle Gütersloherinnen und Gütersloher am Donnerstag, den 17. Dezember um 17:00 Uhr an der Weberei Gelegenheit. Der Gütersloher Pastor Stefan Salzmann lädt zum gemeinsamen Nachdenken über das Menschsein in schwierigen Zeiten ein.

„Wir richten uns bewusst auch an Menschen, die nicht mit den klassischen Gottesdienst-Gepflogenheiten vertraut sind“, erklärt Salzmann das Format, das er mit Bürgerkiez-Chef Steffen Böning initiierte. Musikalisch begleitet wird die Outdoor-Veranstaltung von Musiker Mickey Meinert.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Registrierung der Gäste erfolgt vor Ort, warme Jacke und Mütze werden empfohlen. Die nächste Veranstaltung dieser Art ist zum Heiligen-Drei-Könige-Fest am 6. Januar geplant.