Spielen und Toben im Heilwald Bad Lippspringe

Bad Lippspringe. Der Heilwald Bad Lippspringe bietet nicht nur zahlreiche gesundheitsfördernde Aktivitäten für Erwachsene, sondern macht auch verschiedene Bewegungsangebote an Kinder. So kommen schon die Jüngsten in den Genuss des beruhigenden, reizarmen Mittelgebirgsklimas und können von der ausgesprochen reinen Luft profitieren. Ideale Voraussetzungen dafür bieten die Waldspielplätze der Gartenschau, die sich in dem 30 Hektar großen Gelände verteilen. Auf dem Spielplatz „Elfenheim“ gibt es Netzkletterflächen und schwebende Kokons aus Holz, in denen Kinder wunderbar spielen und sich verstecken können. Der Spielplatz „Trollenburg“ verfügt über einen wuchtigen Kletterturm und eine acht Meter lange Röhrenrutsche. Acht weitere Spielpunkte wie die „Elfenschaukeln“, der Bolzplatz „Trollenterrain“ und die Seilbahn „Trollenseil“ machen den Familienausflug perfekt.