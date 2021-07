Sehr erfreulich: über 11.000 Aufrufe unter www.ausbildungschance-owl.de

Ostwestfalen-Lippe. Anfang Juli 2021 wurden über 11.000 Aufrufe von Unternehmensprofilen registriert, über die unter www.ausbildungschance-owl.de freie Ausbildungsplätze angeboten werden. Diese sehr positive Bilanz ziehen nach gut einem Monat Laufzeit die Betreiber der neuen Homepage, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld, die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld und die IHK Lippe zu Detmold. Besonders erfreulich: Mehr als 340 Unternehmen aus OWL bieten über 600 Ausbildungsangebote für das Jahr 2021 und schon jetzt mehr als 150 für 2022 an. „Wir freuen uns über diese Resonanz“, bilanziert Mechthild F. Teupen, kommissarische Geschäftsführerin für Berufliche Bildung der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld. „Mit www.ausbildungschance-owl.de haben wir eine tolle Plattform geschaffen, um Betriebe bei der Suche nach zukünftigen Fachkräften zu unterstützen und jungen Menschen das vielfältige Angebot an attraktiven Ausbildungsberufen in der Region zu zeigen.“

Carl-Christian Goll, Geschäftsführer der Abteilung Berufsbildung der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, freut sich ebenfalls über den Zuspruch bei den Unternehmen. „Der einheitliche Ansatz, nur eine digitale Plattform für ganz OWL aufzubauen, hat sich in kürzester Zeit ausgezahlt. Die starke Frequentierung der App zeigt uns, dass wir mit der Ansprache an die Betriebe und die Ausbildungsinteressierten richtigliegen.“ Allerdings seien noch immer viele attraktive Ausbildungsplätze im Handwerk unbesetzt, sagt Goll. „Hier gilt es, nicht nachzulassen, da die Jobperspektiven im Handwerk glänzend sind und unsere Mitgliedsbetriebe auch in der Krise zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten.“

Michael Wennemann, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Lippe zu Detmold, zieht ebenfalls ein positives Resümee: „Über 340 registrierte Unternehmen sind eine klare Botschaft – die Unternehmen in OWL begrüßen unser digitales Speed-Dating und nutzen es für die dringend notwendige Nachwuchsgewinnung.“ Wennemann appelliert an alle Ausbildungsinteressierten, sich zu registrieren: „Der Bedarf an zukünftigen Fachkräften ist groß und mit einer Ausbildung stehen nicht nur den Jugendlichen viele Türen offen“.

Dass das digitale Speed Dating funktioniert, zeigen die ersten Ausbildungsverträge, die über das digitale Speed Dating mittlerweile abgeschlossen wurden. Für Leo Green, Geschäftsführer der KEMPA & Partner Versicherungs-Vermittlung KG in Bielefeld, hat das Azubi Speed Dating sehr gut funktioniert. Über das Portal konnte er einen Kaufmann für Versicherungen und Finanzen für das im Herbst beginnende Ausbildungsjahr gewinnen. Green: „Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv umgesetzt. Besonders toll finde ich, dass es nun auch die Möglichkeit gibt, via Videokonferenz ins Gespräch zu gehen, wenngleich nicht jeder Bewerber diese Möglichkeit für sich genutzt hat.“ Die Termine seien schnell gebucht und zuverlässig angekommen. Auch die Gestaltung der Webseite findet der Ausbilder ansprechend. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir als Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit hatten, uns über die Unternehmensseite, mit eigenen Bildern und Informationen zum Unternehmen, präsentieren zu können.“

Die Webseite und die App sollen Jugendliche bei der Suche unterstützen, die noch für das Ausbildungsjahr 2021/22 einen Ausbildungsplatz haben möchten. Das Vorgehen dabei ist einfach: Unter www.ausbildungschance-owl.de oder in der dazugehörigen App finden Ausbildungsplatzsuchende eine Übersicht über die Angebote aus zahlreichen Branchen aus der Region. Nach der Registrierung haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Gespräche per Telefon, Chat oder Videocall bei den Betrieben zu buchen. Geplant ist diese Form des Speed Datings bis in den Herbst hinein, damit Betriebe und Azubis auch im weiteren Verlauf des Jahres die Chance haben, noch zueinander zu finden.