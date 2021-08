Schienen.Zauber: Kulturfest in Farmbeck

Nordlippe. Am Sonntag, den 29. August, verwandeln das Theaterlabor Bielefeld und das Kulturstellwerk Nordlippe das alte Bahnmeistereigelände in Farmbeck für einen Nachmittag in eine sommerliche Zauberwelt. Als Highlight fährt auch der Museumszug der Landeseisenbahn Lippe e.V. passend zum Programm.

Programm

Auf drei Bühnen gibt es Theater, Musik und Tanz für die ganze Familie. Der Drache Auweia geht mit den Kindern auf Abenteuerreise, es gibt einen Theaterworkshop für Jugendliche, darüber hinaus eine musikalische Darbietung des Singer-Songwriter Rondiva und Jazzmusik.

Für garantiert ausgelassene Stimmung sorgen die Mitarbeiter vom „Ministerium für Gute Laune“. Die Hip-Hop-Tanzgruppe You Yi Fusion aus Barntrup und Performancekunst des Theaterlabors runden das Programm ab. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es wird einen Getränke- und Grillstand, sowie eine Kaffee- und Kuchentheke geben.

Das Programm beginnt am Veranstaltungstag um 13:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos und für die Fahrt mit dem Zug können Tagestickets für 7,50 € (Erwachsene), 4 € (Kinder) und 20 € (Familienticket) erworben werden.

Anreise

Eine Anreise mit dem Zug ist um 12:10 Uhr und um 14:10 ab Barntrup möglich. Die Rückreise von Farmbeck aus startet um 17:00 Uhr. Zugestiegen werden kann auch in Bega und Dörentrup, Ausstiegsmöglichkeiten auf der Rückfahrt sind in Bega, Barntrup, Alverdissen und Bösingfeld. Eine genaue Fahrplanauskunft und der Ticketverkauf erfolgen über www.landeseisenbahn-lippe.de. Auch am Fahrtag können an den Bahnhöfen Tickets erworben werben. Die aktuellen Hygienevorschriften sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Für Anreisende mit dem PKW oder Fahrrad gibt es Parkmöglichkeiten vor Ort an der Industriestraße 2, 32694 Dörentrup, die gekennzeichnet sein werden.

Die Aktion findet im Rahmen des Kulturlabors Nordlippe statt.