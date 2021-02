Ostereier abholen, kreativ gestalten und die Innenstadt verschönern!

Stadtwerke Lemgo und Lemgo Marketing rufen Familien zur Osteraktion auf 1000 Ostereier schmücken Jahr für Jahr die Lemgoer Innenstadt – bunt gestaltet von Kitakindern, Grundschulklassen und Senior*innen dieser Stadt. Das soll mithilfe der Stadtwerke und Lemgo Marketing e.V. auch zum kommenden Osterfest so sein. Nur, dass dieses Mal in den Familien selbst und nicht in den Einrichtungen gebastelt, gestaltet und gemalt wird.

Lemgo. Familien, die zum kunstvollen Osterschmuck beitragen möchten, sollten sich ab sofort in der Stadtwerke-Vorteilswelt „LemgoVorteil“ einen Gutschein reservieren, mit dem sie an der Aktion teilnehmen können – einfach unter stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil oder in der LemgoVorteil-App. Mit diesem Gutschein können sie montags bis freitags von 10 und 13 Uhr bei Lemgo Marketing in der Kramerstraße 1 bis zu fünf weiße Styropor-Eier abholen und diese kreativ gestalten. „Wir wollen mithilfe der Familien auch in diesem Jahr gemeinsam die Lemgoer Innenstadt verschönern“, meint Wolfgang Jäger, Geschäftsführer von Lemgo Marketing. „Alle fantasievoll gestalteten Ostereier, die bis zum 05. März an uns zurückgegeben werden, schmücken dann ab Mitte März die im historischen Stadtkern aufgestellten Birken.“

Wer will, kann mit seinen kleinen Kunstwerken auch noch an der Ostereier-Prämierung teilnehmen: „Es können alle Familien mitmachen, die bei Lemgo Marketing zusätzlich den Teilnahmezettel ausfüllen!“, informiert Renate Dalbke, Marketingleiterin der Stadtwerke. „Das lohnt sich: Es gibt attraktive Ostergeschenke zu gewinnen, die wir bei Lemgoer Einzelhändlern bestellt haben, um diese weiterhin zu unterstützen!“ Alle Gewinner*innen der Ostereier-Prämierung werden nach dem 05. März 2021 schriftlich benachrichtigt – also: schnell Gutschein reservieren, die weißen Ostereier abholen, künstlerisch gestalten und dabei sein!

stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil