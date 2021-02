„NewPlan“: Online-Erkundungstool unterstützt berufliche Neuorientierung

Bielefeld/ Kreis Gütersloh. Durch eine Testung mit dem digitalen Erkundungstool „NewPlan“ können Menschen, die sich beruflich weiterentwickeln oder neu orientieren wollen, mehr über die zu ihrem Profil passenden Berufe und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten erfahren. Das Angebot unterstützt damit ganz allgemein Menschen im Erwerbsleben, die sich beruflich verändern möchten. Interessierte können sich mittels „NewPlan“ in normierten, psychologischen Tests unter anderem Entwicklungspotenziale zu ihren Softskills, ihrer Motivation und Arbeitshaltung aufzeigen lassen. Außerdem gibt es eine Suche nach Weiterbildungsangeboten.

Als ein neues Produkt im Portfolio der Bundesagentur für Arbeit ergänzt „NewPlan“ das bewährte digitale Erkundungstool „Check-U“, das speziell für Jugendliche konzipiert worden ist, die vor Ausbildung und Studium stehen. Das Produkt „NewPlan“ soll dabei auch Raum für Inspiration bieten und Ideen eröffnen.

„Digitale Inhalte, die Menschen auf dringende Fragen die richtigen Antworten zu ihrer beruflichen Perspektive versprechen, gibt es im Internet in großer Zahl“, sagt Thomas Richter, Leiter der Agentur für Arbeit Bielefeld. „,NewPlan‘“ bietet Menschen, die sich beruflich verändern möchten, als ein methodisch fundiertes Produkt in diesem Dickicht Orientierung.“

Wichtig zu wissen ist dabei: Der Mensch soll als zentraler Faktor einer professionellen und individuellen Berufsberatung nicht außen vor bleiben. Nutzer können eine Testung in „NewPlan“ mit einem anschließenden persönlichen Beratungsgespräch kombinieren. Damit kann „NewPlan“ auch auf ein Gespräch in der Berufsberatung für junge Menschen und Erwachsene vorbereiten. „Das digitale Erkundungstool ‚NewPlan‘ berücksichtigt, dass eine Berufsberatung mit ganzheitlichem Ansatz in einer Welt zunehmender Arbeitsteilung und beruflicher Spezialisierung nicht ohne den Menschen erbracht werden kann“, sagt Agenturleiter Richter.

Über die Internetseite arbeitsagentur.de/m/newplan/ können Interessierte die Erkundungstour starten.