Maurice Kühn Trio im Farmhouse Jazzclub

Harsewinkel. Maurice Kühn singt und spielt Kontrabass. Dabei fängt er mit seinem samtenen Gesang die Essenz der großen Interpreten wie Bing Crosby, Frank Sinatra oder Nat Cole ein – und klingt mit seinen federleichten, zweistimmigen Improvisationen mit Stimme und gestrichenem Bass doch ganz unverwechselbar. Dabei spielt das Trio extrem frisch und unverstaubt. Ihr Jazz ist keine verschrobene Kopfmusik, sondern ehrlich und handgemacht – mit viel Kommunikation zum Publikum und vor allem Swing. Seinen Kontrabass stimmt Maurice in Quinten anstatt wie sonst üblich in Quarten. Dadurch entsteht ein klarer, singender Ton. Diese Klangveränderung sowie die vielseitigeren Möglichkeiten der Stimmung wie Akkorde und der größere Tonumfang ergeben einen Sound, den man so mit Sicherheit noch nicht gehört hat.

Kontrabass: Maurice Kühn – Klavier: Manuel Seng – Schlagzeug: Max Jentzen

15 EUR

Kostenpflichtig

Date And Time

31/07/2021 @ 17:00 to

31/07/2021 @ 20:00

Anmeldeschluss

30/07/2021

Date And Time

Anmeldeschluss

30/07/2021

Ort

Farmhouse Jazzclub Harsewinkel

Farmhouse Jazzclub e.V.

Vorbruchstr. 28

33428 Harsewinkel

Tel.: 05247 – 2989

jazzclub@farmhouse-jazzclub.de

http://www.farmhouse-jazzclub.de