Marta kommt zurück – Einlass nach vorheriger Terminreservierung möglich

Wiedereröffnung am 13. März

Herford. Endlich ist es wieder so weit, das Marta Herford wird ab Samstag, dem 13. März, um 14 Uhr seine Türen für das Publikum öffnen. Konnten Besuchende in den letzten Wochen und Monaten ausschließlich die digitalen und die Freiluft-Angebote der neuen Reihe „Marta Open Air“ nutzen, so sind nun die beiden verlängerten Ausstellungen „Brigitte Waldach: Schimmer und Glanz“ und „Trügerische Bilder“ wieder im Museum erlebbar. Ein Besuch ist zurzeit ausschließlich nach vorheriger Terminreservierung möglich und dieses in Abhängigkeit vom Inzidenzwert im Kreis Herford. Der gewünschte Zeitraum kann mit wenigen Klicks über die Marta-Webseite oder telefonisch unter der Reservierungshotline 05221 994430297, täglich von 10 bis 15 Uhr, gebucht werden. Alle, auch die Jahreskarteninhaber*innen und Kinder werden gebeten, eine Online-Terminreservierung vorzunehmen und die Reservierungsbestätigung im Museum in ausgedruckter Form, ergänzt durch die erforderlichen Kontaktdaten, mitzubringen oder über ein mobiles Endgerät vorzuzeigen. Die Eintrittskarten für den reservierten Termin werden an der Kasse im Museum gekauft. Das sorgfältige Schutz- und Hygienekonzept der letzten Wiedereröffnung ist überarbeitet worden und beinhaltet nun die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder mindestens einer medizinischen Maske. „Unser Ziel ist ein für alle Besuchenden begeisterndes und gleichzeitig sicheres Museumserlebnis,“ so der Marta-Direktor Roland Nachtigäller.

Technische Belastung aufgrund hoher Nachfrage

Für den digitalen Reservierungsvorgang arbeitet das Herforder Museum mit einem bundesweiten Ticketanbieter für den Museumssektor zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Museumstickets ist es dort bereits in den vergangenen Tagen zeitweise zu technischen Belastungsstörungen gekommen. Sollte es bei der Onlinereservierung des Marta-Besuchs zu Schwierigkeiten kommen und keine Mail mit einem ausdruckbaren Dateianhang verschickt werden, hilft das Marta Herford gerne telefonisch über die extra eingerichtete Reservierungshotline weiter.

Aktuelle Öffnungszeiten nur nach vorheriger Terminreservierung:

Di – So und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr, nur am 13.03. erst ab 14 Uhr