Märchenhafte Installationen in Gütersloh

Wunschbrunnen in der Spiekergasse / Spiegel in der Königstraße

Gütersloh. Vom 19. Juni bis zum 4. Juli kann ein Wunschbrunnen in der Spiekergasse und eine Spiegelinstallation in der Königstraße bestaunt werden. Mit diesen Kooperationsprojekten möchte die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) die Besucher:innen der Innenstadt motivieren, Wünsche, Anregungen sowie Lob und Verbesserungsvorschläge zu äußern. Gleichzeitig unterstützt die gtm hiermit mehrere lokale Betriebe und Solo-Selbstständige, die unmittelbar von der Pandemie betroffen sind und in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Veranstaltungsbranche stehen.

In der Spiekergasse (Spieker = niederdeutscher Ausdruck für Speicher) speichert ein Brunnen die Wünsche, bis er überbrodelt und aktiv wird. Die Besucher:innen der Innenstadt können sich dann auf eine Licht-, Nebel- und Klanginstallation freuen. Die Wünsche können sie vor Ort versenden und in einem Monitor, der in einem Schaufenster neben dem Brunnen steht, einsehen.

Passend zum märchenhaften Thema reflektieren währenddessen hunderte von Spiegeln das Licht und Geschehen der Fußgängerzone in der Königstraße. Ganz nach dem Motto „Spieglein, Spieglein an der Wand“ möchte die gtm das Projekt nutzen, um Verbesserungsvorschläge und natürlich gerne auch Lob entgegenzunehmen.

„Alle Beteiligten freuen sich darauf, mit den beiden Corona-konformen Maßnahmen aktiv zu werden und sich vor Ort sichtbar zu machen sowie einen weiteren schönen Beitrag zum Erlebnisraum Innenstadt zu leisten.“ so Jan-Erik Weinekötter, Geschäftsführer der gtm.

Die Wünsche, Ideen sowie Lob und Verbesserungsvorschläge können ab dem 19. Juni über die Webseite der gtm ( www.guetersloh-marketing.de ) abgegeben und eingesehen werden.

Konzeption: Michael Grohe & Gerrit Hohlbaum

Technische Umsetzung: Udo Dommermuth & Team (MMC Veranstaltungstechnik) und Michael Sprick (IT Beratung)

Klangcollage: Ansgar Samson (u.a. Musiker bei The Fulltones)

Grafik Design und Illustration: Gerd Bökesch (Tank Comics) & Michael Grohe