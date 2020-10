Landschaftsliege gestohlen

Paderborn.Dreister Diebstahl am Lippesee: Unbekannte Täter haben vermutlich am Wochenende die beliebte Landschaftsliege am Lippesee gestohlen. Bemerkt wurde das Fehlen am vergangenen Montagmorgen.

Die Liege gehörte zum barrierefreien Rastplatz an der Römer-Lippe-Route, der erst vor gut einem Jahr vom Amt für Umweltschutz und Grünflächen der Stadt Paderborn eingerichtet wurde.

Dort geht man davon aus, dass sie mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Sie ist übrigens am Logo des Rothaarsteigs zu erkennen, das mittig auf der zweiten Latte von oben gedruckt war: ein waagrechter Strich und darüber ein geschwungener in der Form einer Landschaftsliege.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Tourist Information Paderborn (Telelefon 05251 8812980 oder per E-Mail unter tourist-infopaderbornde) zu melden.