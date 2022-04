Kultur-Netzwerk Europa – made in Gütersloh

Gütersloh. Europa liegt nebenan“ und rückt zur Auftaktkonferenz des C-City-Kulturprojekts noch einmal enger zusammen: Allein rund 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den Gütersloher Partnerstädten Châteauroux (F), Broxtowe (GB), Falun (S) und Grudziadz (P) sind vom 12. bis zum 15. Mai zu Gast in Gütersloh. Anlass ist die Auftaktkonferenz für das ambitionierte Projekt C-City, das von Gütersloh aus ein Kultur-Netzwerk knüpfen soll. Künstlerischer Austausch, gemeinsame Ideen entwickeln, voneinander lernen: All das impliziert die Projektidee, die von den städtischen Kulturfachleuten ausgeht und vor Ort in enger Zusammenarbeit mit der VHS und in Abstimmung mit dem Büro für Städtepartnerschaften des städtischen Fachbereichs Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation umgesetzt wird. Zu der Konferenz sind nicht nur die Partnerstädte, sondern auch alle Gütersloher und Gütersloherinnen herzlich eingeladen, die am europäischen Kultur-Netzwerk „made in Gütersloh“ mitwirken wollen. Anmeldungen sind noch bis zum 27. April über die Internetseite www.C-City.eu möglich.

Vier Schwerpunkt-Themen

Die Konferenz im Mai ist nach zahlreichen virtuellen Abstimmungen der nächste Schritt für die weitere C-City-Planung, die auf das Jahr 2025 ausgerichtet ist. Vier Schwerpunkt-Themen haben sich in den bisherigen gemeinsamen Abstimmungen herauskristallisiert: Sport/Essen/Nachhaltigkeit, Erinnerungskultur/Museum/Brauchtum, Musik/Theater/Tanz sowie Bildende Kunst und Kunst im öffentlichen Raum. Erste Ideenskizzen sind bereits gemeinsam entwickelt worden, Konturen hat bereits die geplante Umsetzung von Hans Werner Henzes Kinderoper „Pollicino“. In einem Film, an dem alle Teilnehmer-Städte mitgewirkt haben, wird C-City vorgestellt – neben vielen weiteren Informationen ist er auf der Internetseite www.C-City.eu abzurufen.

Im Mittelpunkt der ersten C-City-Konferenz steht der Grundgedanke des Projekts: Kulturaustausch zwischen den Städten, die künstlerische Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten sowie die Schärfung und weitere Auswahl von Projektideen. Auch Land und Bund beobachten aufmerksam die Gütersloher Initiative. So sind das Auswärtige Amt und das Europaministerium mit Keynote-Sprechern vertreten. So haben sich unter anderem Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, und die Beauftragte für Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Irmgard Maria Fellner, für einführende Impulsvorträge angesagt. Auch Dr. Malte Tim Zabel, Co-Director des Programms „Europas Zukunft“ bei der Bertelsmann Stiftung, steht auf der Liste der Vortragenden. Lotte Foth, Leiterin von Europe Direct beim Kreis Gütersloh, bringt die kommunalen Aspekte des Themas ein (Programmübersicht siehe unten).

Kulturelle Vielfalt der heimischen Szene

Künstlerinnen und Musiker aus der Region präsentieren zudem kulturelle Vielfalt der heimischen Szene. Am Ende der Konferenz – am Samstag – soll die feierliche Unterzeichnung einer Charta stehen, die den Willen zur Zusammenarbeit und zur Durchführung des Projekts manifestiert. Dazu sagt Andreas Kimpel, Kultur-Beigeordneter der Stadt Gütersloh: „Mit der ersten Konferenz legen wir den Grundstein für das europäische, kommunale C-City-Haus, das in den nächsten Jahren Etage um Etage wachsen wird und in dessen Räume Zug um Zug kulturelles und zivilgesellschaftliches Leben einziehen wird. Die Bewohner sind insbesondere die kulturellen Akteure und Akteurinnen aus Gütersloh, Grudziadz, Broxtowe, Falun und Châteauroux. Die Türen für das Haus sind offen, transparent und von europäischen Werten getragen!“

Nach der Konferenz ist vor der Konferenz: Für das nächste Update im Jahr 2023 hat bereits Châteauroux als Gastgeberstadt zugesagt.

Zu der Konferenz sind nicht nur die Partnerstädte, sondern auch alle Gütersloher und Gütersloherinnen herzlich eingeladen, die am europäischen Kultur-Netzwerk „made in Gütersloh“ mitwirken wollen. Anmeldungen sind bis zum 27. April über www.C-City.eu möglich.

Die Konferenz wird unterstützt durch den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes NRW, durch Bertelsmann, durch die Gütersloh Marketing GmbH und den gesamten Geschäftsbereich Kultur und Weiterbildung der Stadt Gütersloh, unter der federführenden Koordination des Fachbereichs Kultur und der Volkshochschule sowie des Büros für Städtepartnerschaften bei der städtischen Zentralen Öffentlichkeitsarbeit.