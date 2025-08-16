Krawall im Carree 2025

Das Indierockkonzert im Schlichte Carree Steinhagen

Steinhagen. Die Amps dröhnen wieder! Auch 2025 lässt Krawall im Carree die Herzen aller Rock- und Punk-Enthusiasten höherschlagen! Egal, ob ihr Fans der lauteren Musik seid oder einfach nur einen guten Abend mit Freundinnen und Freunden haben wollt – Krawall im Carree verspricht einen Abend voller Spaß und unverfälschter, ehrlicher Live-Musik.

In diesem Jahr mit:

Lemonsun | Indierock & Pop | Bielefeld

Die Musik von Lemonsun ist wie ein warmer Sommerregen – passend, dass so auch ihre erste Single Anfang 2024 hieß. Das Bielefelder Trio vermischt Einflüsse aus Pop (-Punk), Indie und Alternative Rock und legt darüber deutschsprachigen Gesang mit Autotune. Und das klingt richtig gut, schwelgt in Nostalgie und ist doch modern.

mogel | Alternative Rock & Punk | Bielefeld

mogel stehen für kompromisslosen Gitarrenrock. Die markante Stimme des Sängers trägt den Sound der Band von klassischem Rock über Indie und Punk und Grunge hin zu ihrem ganz eigenen Ding. Im Mai 2024 erschien ihr erstes Album „Paradox Parameter“.

Kaskaden | Pop-Punk & Indie | Bielefeld

Kaskaden feiern das Leben und das alltägliche Gefühlschaos mit allem Drum und Dran – mal mit einem Schmunzeln, mal zum Nachdenken, aber immer mit einer ehrlichen Leichtigkeit, die zum Mitsingen und Tanzen einlädt. Ihr aktuelles Album „Stufe um Stufe“ erschien im Juni 2024 und bringt Riesenspaß und Ohrwurmgarantie in Form von bretterndem Indierock mit Einflüssen von 70er Disko-Funk.

Krawall im Carree ist eine Veranstaltung von Kultur am Kirchplatz und Kultur vor Ort Steinhagen e.V.

Samstag | 02.08.2025 | Ort: Schlichte Carree Steinhagen | Einlass: 18.15 Uhr | Beginn: 19.00 Uhr

Eintritt: 12,00€ (Ermäßigt 8,00€) |

Abendkasse: 15,00€ (Ermäßigt 10,00€)