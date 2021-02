Karneval Zuhause feiern

Rheda-Wiedenbrück. Tolle Tage Zuhause verbringen: Das Organisationsteam der Familienfreundlichen Zone aus Stadtverwaltung, Caritas, Rosenmontagskommitee und Chancenportal haben sich für dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen – der Karneval kommt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause mit der „Familienfreundlichen Zone – Zuhause-Edition“.

Ab heute können Familien die Fotos vom Karneval in den eigenen vier Wänden an familienzentrum@caritas-guetersloh.de senden und in den Lostopf für drei tolle Preise („Fit+Aktiv-Familien-Pakete“) gelangen. Bei der Einsendung bitte auch das Alter der Kinder mit angeben. Die Auslosung der Gewinnerfotos findet im Rahmen der Aktionswoche „Sucht hat immer eine Geschichte“ am Dienstag, 16. März, um 17 Uhr statt und wird auf dem Instagram- und Facebook-Kanal des Chancenportals übertragen.

Um in die richtige Karnevalsstimmung zu gelangen, spendieren die Organisatoren Konfetti-Tüten: Bei Interesse an einer Konfetti-Tüte reicht eine E-Mail an familienzentrum@caritas-guetersloh.de mit dem Betreff „Familienfreundliche Zone“ und der Angabe der eigenen Adresse.

Mit einem Fotowettbewerb und der Bestellung einer Konfetti-Tüte können gerade auch die Familien mit kleinen Kindern fröhliche Karnevalstage verbringen – ganz unter Berücksichtigung der aktuell gebotenen Maßnahmen und Einschränkungen. Mit der Aktion wollen die Organisatoren in der momentanen Situation Ablenkung und einige schöne Momente mit der Familie bieten.

„Ich freue mich, dass wir aus dem Angebot der familienfreundlichen Zone der letzten Jahre eine tolle Aktion auch in dieser besonderen Zeit auf die Beine gestellt haben. Mein Dank gilt den Organisatoren, die das Projekt erst möglich gemacht haben“, sagt Bürgermeister Theo Mettenborg.

Bildzeile v.l.: Bürgermeister Theo Mettenborg und Esther Hartmann vom Stadtfamilienzentrum der Caritassind von der Zuhause-Edition des Karnevals überzeugt und laden alle Familien herzlich ein, beim Karneval Zuhause mitzumachen.