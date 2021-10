IHK ehrt die 67 allerbesten Auszubildenden

Ostwestfalen-Lippe. Die erfolgreichsten Absolventinnen und Absolventen der Abschlussprüfungen in der beruflichen Ausbildung Winter 2020/2021 und Sommer 2021 der IHK sind am 5. Oktober 2021 von IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke für ihre hervorragenden Leistungen in der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld geehrt worden. Von den über 8.000 Auszubildenden, die von ehrenamtlich besetzten Prüfungsausschüssen der IHK in dieser Zeit geprüft wurden, gehörten 67 zu den jeweils Besten pro Beruf mit einem sehr guten Prüfungsergebnis.

Nach Worten Meier-Scheuvens können die Besten mit Recht stolz auf ihren Erfolg sein. „Sie haben bewiesen, dass Sie sich den Anforderungen einer Berufsausbildung stellen und haben diese sehr erfolgreich durchlaufen. „Ihr erfolgreicher Ausbildungsabschluss ist das Fundament für Ihre weitere berufliche Karriere. Auch die Rahmenbedingungen sind sehr positiv, denn der wachsende Fachkräftebedarf bietet aktuell beste Startbedingungen für den Schritt von der Ausbildung in das weitere Berufsleben“, richtete der IHK-Präsident sein Wort direkt an die Top-Absolventinnen und Absolventen.

Er dankte ausdrücklich allen Ausbildenden, Lehrenden und Prüfenden für ihren Einsatz. Gleichzeitig ermunterte der IHK-Präsident zum lebenslangen Lernen – nicht zuletzt aufgrund der digitalen Transformation und der damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen im Berufsleben. „Die Digitalisierung wird uns in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dazu auffordern, uns ständig weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Allerdings haben unsere heutigen Absolventinnen und Absolventen auch als ‚Digital Natives‘ den kleinen Vorteil, dass der Umgang mit jeglicher Technik für sie selbstverständlich ist“, so Meier-Scheuven.

Das Weiterbildung Freude bringt, machten Matthias Trusch, der sich neben dem Beruf zum Netzmeister weitergebildet hat, und Patrick Nicolai, IHK-geprüfter IT-Berater, im Interview deutlich. Weiterbildung eröffne neue berufliche Horizonte und Perspektiven, so ihr einhelliges Credo.

Die IHK-Bestenehrung wurde musikalisch von der Band „EJECT“ aus Gütersloh begleitet.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen im Überblick (Beruf, Name, Wohnort Azubi, Ausbildungsbetrieb, Ort); die mit der Nennung ihres Namens einverstanden sind, sortiert nach Sitz des Ausbildungsbetriebs:

Stadt Bielefeld:

Bauzeichnerin, Sophie Kleibaumhüter, Rietberg, Architekturbüro drewes+strenge architekten bda, Bielefeld

Biologielaborantin, Inga Majbritt Donicht, Bielefeld, Universität Bielefeld, Bielefeld

Buchhändlerin, Gesa Rosalie Toepffer, Bielefeld, Reinhold Gondrom GmbH & Co. KG „Thalia“, Bielefeld

Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Lea Jostes, Bielefeld, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld

Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik, Moritz Kickert, Bielefeld, Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld

Immobilienkauffrau, Marlene Buschmann, Bielefeld, Baugenossenschaft Freie Scholle, eingetragene Genossenschaft, Bielefeld

Industriemechaniker, Sven Harmuth, Bielefeld, Gestamp Umformtechnik GmbH, Bielefeld

Informatikkaufmann, Christian Gussew, Bielefeld, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, Matthes Loos, Bünde, Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Bielefeld

Personaldienstleistungskauffrau, Christina Seela, Bielefeld, IBB Institut für Berufliche Bildung AG, Bielefeld

Polster- und Dekorationsnäherin, Saskia Celine Lüttke, Espelkamp, BW Bielefelder Werkstätten Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik KG, Bielefeld

Technischer Systemplaner, Martin Andreas Jeffrey Jantos, Bielefeld, Reich + Hölscher Ingenieurbüro GbR, Bielefeld

Textil- und Modenäherin, Piroschka Maga, Bielefeld, HALFAR SYSTEM GMBH, Bielefeld

Kreis Gütersloh:

Bankkaufmann, Marc Henrichs, Rietberg, Sparkasse Gütersloh Zweckverbandssparkasse der Stadt und des Kreises Gütersloh, Gütersloh

Chemielaborantin, Lina Marotz, Hagen am Teutoburger Wald, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Elektroanlagenmonteurin, Rita Heinemann, Bad Wurzach, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Elektroniker für Automatisierungstechnik, Michael Wilhelmstroop, Rietberg, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Verl

Fachinformatiker, Robin Kiesewetter, Werther (Westf.), August Storck KG, Halle (Westf.)

Fachlagerist, Arber Ferati, Schloß Holte-Stukenbrock, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, Schloß Holte-Stukenbrock

Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker, Stephan Brentrup, Rheda-Wiedenbrück, Portmann IT-Systeme GmbH, Rheda-Wiedenbrück

Kauffrau im Gesundheitswesen, Carina Hollmann, Bielefeld, LWL-Klinikum Gütersloh, Gütersloh

Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Max Habig, Verl, Mosecker GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück

Koch, Sören Keuntje, Gütersloh, VIVENO Group GmbH Parkhotel, Gütersloh

Konstruktionsmechanikerin, Bianca Blienert, Beelen, RIPPERT GmbH & Co. KG, Herzebrock-Clarholz

Mechatronikerin, Rowena Leonie Rogat, Bielefeld, August Storck KG, Halle (Westf.)

Medientechnologin Druckverarbeitung, Alina Breutmann, Gütersloh, Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh

Pharmakant, Eric Heilers, Bad Rothenfelde, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Polsterer, Fabian Mohaupt, Dortmund, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück

Technischer Produktdesigner, Hannes Hohnhorst, Bielefeld, Fechtel Transportgeräte GmbH, Borgholzhausen

Veranstaltungskauffrau, Gwendolin Nahrwold, Dörentrup, DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH, Gütersloh

Zerspanungsmechaniker, Sebastian Bernitt, Harsewinkel, Hermesmeyer und Greweling GmbH & Co. KG., Marienfeld

Kreis Herford:

Elektroniker für Betriebstechnik, David Dubielczek, Herford, Westfalen Weser Netz GmbH, Herford

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, Jonas Körtke, Bad Oeynhausen, Deutsche Post AG, Herford

Fachkraft für Metalltechnik, Lukas Günther, Bünde, Imperial-Werke oHG, Bünde

Flachglastechnologe, Ricardo Wiebe, Bünde, Glaswerke Haller GmbH, Kirchlengern

Floristin, Franziska Semmler, Herford, Blumen Elke Drewes, Herford

Holzmechaniker, Jonas Heggemann, Herford, Nolte Küchen GmbH & Co. KG, Löhne

Kauffrau für Büromanagement, Sina Schütte, Lübbecke, SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH, Löhne

Textil- und Modeschneiderin, Tatjana Trippel, Bielefeld, Leineweber GmbH & Co. KG, Herford

Tourismuskauffrau, Vanessa Nardmann, Osnabrück, TUI Deutschland GmbH, Herford

Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, Kevin Lewandowski, Bünde, Paul Hettich GmbH & Co. KG, Kirchlengern

Verkäuferin, Vanessa Kröker, Espelkamp, Deichmann SE, Kirchlengern

Werkzeugmechaniker, Dennis Rehling, Rahden, Paul Hettich GmbH & Co. KG, Kirchlengern

Kreis Höxter:

Fachpraktikerin im Verkauf, Selina Schneider, Horn-Bad Meinberg, Kolping-Berufsbildungswerk Brakel gGmbH, Brakel

Maschinen- und Anlagenführer, Wilfried Paul Grothe, Marienmünster, Bad Driburger Naturparkquellen GmbH & Co. KG, Bad Driburg

Kreis Minden-Lübbecke:

Automatenfachfrau, Isabell Viktoria Labancz, Bielefeld, Gauselmann AG, Espelkamp

Automobilkaufmann, Tim Ahrend, Bünde, Autohaus Becker – Tiemann Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG, Minden

Elektroniker für Geräte und Systeme, Mirco Schumacher, Rahden, ONgineer GmbH, Espelkamp

Fachkraft für Lagerlogistik, Lena Bruns, Hille, Gauselmann AG, Espelkamp

Hotelfachmann, Yannick Gräper, Warmsen, Ralf von Behren Kurhaus Pivittskrug, Hille

Kanalbauer, Finn Jesco Brennemann, Kirchlengern, Horstmann Tiefbau GmbH & Co. KG, Hüllhorst

Kaufmann im Einzelhandel, Riko Diekmann, Porta Westfalica, Gerhard Wilhelm Camen u. Alexander Camen GbR, Porta Westfalica

Mediengestalter Digital und Print, Tristan Niemeier, Bad Oeynhausen, SINN & ZWECK GmbH, Porta Westfalica

Mediengestalterin Digital und Print, Jamie Li Knickmeier, Hille, Holger Kleffmann K13 Marketing, Lübbecke

Sport- und Fitnesskauffrau, Alina Hawig, Rahden, Marion Schmidt Aktiv Center, Rahden

Kreis Paderborn:

Fachkraft im Fahrbetrieb, Janik George, Paderborn, Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH – KVP -, Paderborn

Gestalterin für visuelles Marketing, Alexandra Dießel, Hövelhof, Werbe-Studios von Soldenhoff GmbH, Paderborn

Industriekaufmann, Torben Fischedick, Verl, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann, Martin Sramko, Borchen, Loom Technologies GmbH, Paderborn

Kauffrau für Marketingkommunikation, Nele Manegold, Paderborn, TMC GmbH, Paderborn

Medienkauffrau Digital und Print, Kira Köchling, Salzkotten, Zeitungsverlag für das Hochstift Paderborn GmbH, Paderborn

Medientechnologe Druck, Egon Nesmaschny, Bad Driburg, mediaprint smart factory gmbh, Paderborn

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Thomas Bunte, Paderborn, WESTO GmbH & Co. Kunststofftechnik KG, Paderborn

Verfahrensmechanikerin in der Hütten-und Halbzeugindustrie, Johanna Winkeler, Geseke, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Fachinformatikerin, Dorena Hüster, Borchen, S&N Invent GmbH, Paderborn