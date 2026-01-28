Höxter: Tauben und Wildtiere nicht füttern – Stadt weist auf Verbot hin

Gut gemeintes Füttern kann Wildtieren schaden und ist insbesondere in der Innenstadt untersagt.

Höxter. Tauben und Wildtiere nicht füttern: Die Stadt Höxter weist darauf hin, dass das Füttern von Tauben und weiteren Wildtieren, insbesondere im Bereich der Innenstadt, verboten ist. Das Verbot dient dem Schutz der Tiere, der Umwelt sowie der öffentlichen Ordnung.

Gut gemeintes Füttern schadet Wildtieren häufig: Nicht artgerechte Nahrung wie Brot oder Essensreste kann zu schweren Erkrankungen führen, Tiere abhängig machen und die Ausbreitung von Parasiten und Krankheiten begünstigen.

Zudem verlieren Wildtiere ihre natürliche Scheu, was zu Problemen im Straßenverkehr und zu hygienischen Beeinträchtigungen in Wohn- und Aufenthaltsbereichen führen kann. Futterreste ziehen außerdem Ratten an und verschmutzen Wege und Gewässer.

Das Auslegen oder Ausstreuen von Futter für wildlebende Tiere ist daher nach den geltenden ordnungsrechtlichen Regelungen untersagt. Die Stadt Höxter bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und Beachtung.

Damit leisten alle einen wichtigen Beitrag zum Tier- und Umweltschutz – und helfen dabei, dass die Regel „Tauben und Wildtiere nicht füttern“ konsequent eingehalten wird.