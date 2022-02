Hier werden täglich 600.000 Eier verpackt

Besuch bei der Firma OWi-Ei Erzeugergemeinschaft

Rietberg. Was sein Frühstücksei betrifft, hat Thomas Determeyer genaue Vorstellungen: Größe M, fünf Minuten Kochzeit. Der Landwirt ist Inhaber der Firma OWi-Ei Erzeugergemeinschaft Hof Determeyer aus Westerwiehe. 600.000 Eier verpackt das Unternehmen pro Tag. Determeyer ist somit ausgewiesener Experte für die ovalförmigen Proteinbomben. Erst kürzlich hat er in eine neue Maschine investiert.

Mehrere Paletten gleichzeitig werden nun automatisch in die Sortiermaschine verfrachtet. Über einen Barcode kann jedes einzelne Ei bis zum Erzeuger nachverfolgt werden. Das funktioniert alles mit eigens programmierter Software, die dem Betrieb mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern effizientes Arbeiten ermöglicht. „Diese Investition hat sich definitiv gelohnt“, betont Thomas Determeyer. Bürgermeister Andreas Sunder hat sich jetzt gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderin Renate Pörtner den Betrieb angesehen und den Weg der Eier von der Anlieferung bis in den Karton verfolgt.

Eigene Hühner gibt es auf dem Betrieb an der Straße Zum Sporkfeld nicht. Die Eier werden regelmäßig von 30 Hühnerfarmen vorwiegend aus Ostwestfalen Lippe abgeholt. Bio-, Freiland- und Bodenhaltung, von S bis XL – in Westerwiehe sind alle Größen und Haltungsformen vertreten. Nach der Anlieferung wird sortiert und verpackt. Anschließend gehen die Kartons in die Supermärkte. Beliefert werden auch Marktbeschicker. Betriebsleiter Marcel Rump behält alle Abläufe im Blick und koordiniert die Arbeiten. Schon als kleiner Junge hat er im Betrieb ausgeholfen und betrachtet den Hof fast als zweites Zuhause.