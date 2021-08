Gütersloher Kultursommer: Leuchtende Kunst-Highlights

Gütersloh. Das vom Bund geförderte Großprojekt in Kreis und Stadt Gütersloh legt im August-September nochmal eine Schippe darauf: in der Dalkestadt erwartet Groß und Klein ein umfassendes und kostenloses Angebot von Kunst im öffentlichen Raum, vorbereitet und umgesetzt vom Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh. „Wir freuen uns auf eine künstlerisch belebte Stadt mit vielfältigen Angeboten – für jeden ist etwas dabei“, freut sich Fachbereichsleiterin Lena Jeckel über das „Kunst überall“-Paket, das sie und ihr Team im Rahmen des Kultursommers geschnürt haben.

Klanginstrumentenausstellung auf dem Theodor-Heuss-Platz

Los geht es am Freitagnachmittag, 16 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Platz mit der Eröffnung der gesamtem Reihe „Kunst überall“ mit der Klanginstrumentenausstellung. Bis 19 Uhr an diesem Tag und von 12 bis 18 Uhr am Samstag und Sonntag können Besucher die von Etienne Favre aus Recyclingmaterial gebauten, ungewöhnlichen und zugleich ästhetische Gebilde erkunden. Sie wecken Neugier und laden zum Anfassen und Ausprobieren ein. Spieltrieb erwünscht – ein Angebot nicht nur für Kinder!

Glowing Art – Kunst im Stadtraum wird beleuchtet

Gütersloh leuchtet: Mit der Aktion Glowing ArT, in Kooperation mit dem Verein zur Förderung plastischer Kunst in Stadt und Kreis Gütersloh und dem Gütersloher Anbieter CDR Elektronic, setzt die Stadt an mehreren Wochenenden im Herbst ausgewählte Kunstwerke im Stadtraum mit gezielter Beleuchtung in Szene. Los geht es mit einer Beleuchtungsaktion entlang Dalke und Botanischem Garten von Freitag (27.8) bis Sonntagabend (29.8.), jeweils von 19 bis 23 Uhr. Weitere Aktionen dort und in der Innenstadt folgen im September. Am Samstagabend (28.8.2021) um 20 Uhr sowie an weiteren Terminen im September bietet der Verein zur Förderung plastischer Kunst in Stadt und Kreis dazu eine Tour an. Treffpunkt ist die Fußgängerampel Höhe Neuenkirchener Straße 12. Die geführten Rundgänge bieten die Gelegenheit zum unmittelbaren Austausch über die Kunst. Die Lichtsetzungen sollen darüber hinaus ein temporäres sinnliches Kunsterlebnis sein, aber auch den nachhaltigen Dialog über die Kunst fördern – unkompliziert zugänglich für alle. Die Kunst-Spaziergänger und Spaziergängerinnen können die Werke ganz neu entdecken oder eben „in neuem Lichte“ betrachten. Ergänzend gibt es Detailinformationen via QR Code an allen Stationen und auf dem Kulturportal unter www.kulturportal-guetersloh.de. Dort sind auch die Übersicht über die beleuchteten Skulpturen und die Infos zu den Touranmeldungen eingestellt.

Den Flyer zu Glowing Art können Sie über den folgenden Link abrufen!

Mosaik meets Graffiti – Kunst-Workshop für Jugendliche im Bauteil 5