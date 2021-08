EK LIVE: Booster für den Fachhandel

Bielefeld. Face-to-face in Bielefeld und/oder aus der Distanz online vor dem heimischen Bildschirm: Auf der EK LIVE, Herbstmesse der EK/servicegroup, stehen vom 15. bis 17. September 2021 einmal mehr Fachhandelsleistungen im Mittelpunkt, die die Lust am Shoppen auf allen Kanälen anheizen sollen. Und das ganz sicher!

Vor und in den Messehallen des Mehrbranchenverbundes greift deshalb erneut das bewährte Sicherheits- und Hygienekonzept der letzten Herbstmesse. Da die Besucherzahlen aus bekannten Gründen pro Tag limitiert sind, ist eine Anmeldung unter www.ek-messen.de Voraussetzung für den Einlass in die EK Messehallen. Das Motto heißt also auch diesmal wieder „Safety first bei vollem Messevergnügen“.

Und so freut sich der EK Messeverantwortliche Daniel Kullmann nicht als einziger auf eine ebenso entspannte wie impulsstarke Orderveranstaltung. „Wir erwarten rund 2.000 Fachhändler aus Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, Österreich und Frankreich, die in Bielefeld alles geboten bekommen, was den Fachhandel stationär und digital stark macht.“

Alle Top-Marken erwartet

Zugesagt haben auch die Top-Marken der Branche. Mit dabei sind WMF, Leonardo, Seltmann, Alfi, Berndes, Gefu, Küchenprofi, Lurch, Zwilling, Mepal, Woll, Le Creuset, Victorinox, Profino, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Melitta, Beurer, Liebherr, Miele, Veno, Hi-Di-Hi und viele andere führende Industriepartner. Im Elektro-Bereich kommen nach der Absage der Weltleitmesse für Consumer und Home Electronics in Berlin alle namhaften Hersteller nach Ostwestfalen.

„Wir rechnen insgesamt mit rund 250 Ausstellern, die ihre Neuheiten und Highlights zusätzlich im Rahmen der Online-Messe vorstellen“, kündigt Jochen Pohle, Bereichsleiter des Geschäftsfeldes EK Home, an. Die digitalen Besucher (Anmeldung ebenfalls unter www.ekmessen.de) haben dabei die Möglichkeit, die wichtigsten Highlights zu erleben und gleichzeitig ausgewählte Lager- und ZR-Artikel zu ordern.

Starke Unterstützung für den Fachhandel

Auf der Messe zeigen die Bielefelder, wie sie den Fachhandel im harten Wettbewerb unterstützen können. Vorgestellt werden die neusten Trends aus den Sortimentsbereichen, die Weiterentwicklungen der Store- und Flächenkonzepte, digitale Services sowie praxisnahe Dienstleistungen.

Neben bewährten Marketing-Kampagnen wie „Von Herzen gern“ für individuell profilierte Fachhändler besetzen die Bielefelder das Kompetenzfeld Nachhaltigkeit und zeigen, wie mit umwelt- und sozialverträglich produzierten Artikeln in den unterschiedlichen Sortimentsbereichen Geld verdient werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau der digitalen Services, eine der EK Kernaufgaben. Dazu zählen u. a. der EK MehrbranchenMarktplatz Compravo sowie die Entwicklung von Online-MarketingPaketen für die punktgenaue Kundenansprache, z. B. durch Google Ads und Social-Media-Aktivitäten.

Spannend für alle Living-Händler ist das neue Magazin „Mein Ideengeber für Kochen & Genießen“ mit vielen Tipps und Tricks rund um die Themen Frühstück, gedeckter Tisch und Geschenke. Eine personalisierbare Basisversion eröffnet neue Wege zur individuellen Profilierung und Kundenwerbung.

Get-together im Freien

Sicher ist sicher: Deshalb verzichten die EK Messemacher auf die obligatorische Messeparty und laden ihre Gäste zum Get-together auf dem Vorplatz der Ausstellungshallen ein. Mit allem, was dazugehört, versteht sich!