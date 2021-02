Digiscouts starten ab 15. Februar in Ostwestfalen durch

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat heute in Kooperation mit dem Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW Kompetenzzentrum) die „Digiscouts“ in der Region Ostwestfalen an den Start gebracht. Im Rahmen einer sechsmonatigen Laufphase spüren dabei Auszubildende Digitalisierungsmöglichkeiten in ihren Unternehmen auf und erarbeiten gemeinsam mit ihren Vorgesetzten geeignete Pläne zur eigenverantwortlichen Umsetzung. Im Fokus stehen das Entdecken und Entwickeln neuer digitaler Lösungen, um Abläufe in Unternehmen effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.

Das Projekt bringt laut IHK und RKW Kompetenzzentrum Vorteile auf allen Seiten: Die IHK spricht ihre Mitgliedsunternehmen an, die ihrerseits Auszubildende mobilisieren. Die Azubis haben als „Digital Natives“ in der Regel großes Interesse an der Nutzung und Entwicklung neuer digitaler Lösungen. „Die Projekte der Digiscouts verbessern nicht nur Arbeitsprozesse, die Vorteile für die Kundschaft und Mitarbeitenden der Unternehmen mit sich bringen, sondern rücken die Ausbildung in ein neues, attraktiveres Licht für junge zukünftige Fachkräfte“, unterstreicht Dr. Christoph von der Heiden, IHK-Geschäftsführer. Darüber hinaus erweiterten die jungen Menschen in dem Projekt ihre digitalen und sozialen Kompetenzen und lernten ihr Ausbildungsunternehmen besser kennen.

Begleitet werden die Digiscouts und die Unternehmen vom RKW Kompetenzzentrum, das das Projekt deutschlandweit initiiert hat. „Wir stellen dafür ein eigenes Tool mit Wissensbausteinen für das Management der individuellen Azubi-Projekte zur Verfügung“, erläutert Oksana Braude, Projektleiterin Digiscouts beim RKW Kompetenzzentrum. Ein RKW-Coach prüfe die Wirtschaftlichkeit der Projektideen und begleite die Auszubildenden und ihre Unternehmen digital und vor Ort in Ostwestfalen. Unterstützt wird der RKW-Coach dabei von den beiden Projektbetreuern der IHK, Benjamin Schattenberg und Bodo Venker. Gefördert wird das Digiscouts-Projekt vom RKW Kompetenzzentrum aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Im Herbst 2021 sollen die einzelnen Digiscouts-Projekte aus der Region Ostwestfalen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Weitere Informationen zum Projekt unter: www.digiscouts.de.