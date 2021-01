„Die Brücke“ – Paderborner Zeitung von Älteren für Ältere Neueste Ausgabe erhältlich

Paderborn. Die neueste Ausgabe der „Brücke“ – die Paderborner Zeitung von Älteren für Ältere – ist ab sofort erhältlich. Da die meisten öffentlichen Einrichtungen oder Abholstellen jedoch noch nicht wieder für Publikum geöffnet haben, können Interessierte gern beim Seniorenbüro anrufen oder eine Mail schreiben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schicken dann „Die Brücke“ kostenfrei zu.

Auch an den beiden Außenschaltern der Stadtverwaltung Am Abdinghof und Am Hoppenhof liegen einige Exemplare zur Mitnahme bereit.