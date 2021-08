Der Kasper kommt nach Büren

Picknickdecken-Puppentheater für Kinder ab drei Jahren am 12. August

Büren. Spannende Abenteuer erleben Kasper und seine Freunde im Stück „Kasper kommt in Teufels Küche“, mit dem Robert Husemann mit seinen Paderborner Puppenspielen am 12. August 2021 in Büren gastiert. Gleich zwei Vorstellungen finden hintereinander im Bürener Wurzgarten hinter der Jesuitenkirche statt, und zwar um 15:00 und 17:00 Uhr. Das lustige Kasperabenteuer über üble Verdächtigungen, Zusammenhalt, Mut und Ehrlichkeit dauert ungefähr 45 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Zuschauer können die Vorstellungen in Gruppen von bis zu vier Personen (maximal zwei Erwachsene) von ihren eigenen Picknickdecken aus verfolgen.

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Programms Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert. Der Eintritt ist frei, die Buchung einer kostenlosen Eintrittskarte für die jeweilige Vorführung ist jedoch erforderlich. Ein Ticket gilt für eine Picknickdecke (höchstens 2 x 2 m) mit bis zu vier Personen (maximal zwei Erwachsene). Die Buchung erfolgt über www.owl-booking.de oder den Link auf www.bueren.de. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften durchgeführt.