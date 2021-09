Der BILSTER BERG kommt auf die große Leinwand – geschüttelt nicht gerührt!

Bad Driburg. Im Dezember 2019 spielten sich ungewöhnliche Szenen am BILSTER BERG ab. Alles drehte sich um einen geheimnisvollen Koffer, Frauen in Abendkleidern liefen über das Gelände, ein Kamerateam filmte aus der Luft. Zum ersten Mal in seinem 8-jähirgen Bestehen drehte der BILSTER BERG einen eigenen Film. Aber nicht irgendeinen: Ein Kinospot zum neuen James Bond Film, der ursprünglich im April 2020 in die Kinos kommen sollte. Durch Corona wurde der Filmstart verschoben und somit verschwand auch der Kinospot in der Schublade. Am 30. September, mit 1,5 Jahren Verspätung ist es nun endlich soweit. Der neue James Bond Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ kommt in die Kinos. Der Spot des BILSTER BERG wird deutschlandweit einen Monat lang jeweils vor dem James Bond Film in 14 Kinos deutschlandweit zu sehen sein, darunter im Cineplex in Paderborn, im Cinemaxx an der Liederhalle in Stuttgart und im Cinedom in Köln.

In dem Kinospot vom BILSTER BERG geht es um einen Koffer mit geheimnisvollem Inhalt. Der Zuschauer verfolgt den Weg des Koffers durch die vielen verschiedenen Locations der Rundstrecke bis zum Zielort. Dort wird das Geheimnis um den Inhalt des Koffers dann gelüftet.

BILSTER BERG Kofferübergabe

Doch während der Dreharbeiten gab es einige Schwierigkeiten. Viola Titze, zuständig für Marketing & Kommunikation am BILSTER BERG erklärt: „Das Wetter war die größte Herausforderung für uns. Bis zum ersten Dezember-Wochenende war der Winter 2019 sehr mild und trocken. Doch am 06. Dezember, dem ersten Drehtag, kam ein Kälteeinbruch. Wir konnten die Dreharbeiten nicht verschieben, da die Terminfindung bei so vielen Beteiligten im Vorfeld bereits sehr schwierig war und wir einen engen Zeitplan hatten. Wir hatten mit Blitzeis, Dauerregen und extremer Kälte zu kämpfen und mussten unseren Drehplan komplett umwerfen. Die Fahraufnahmen, die ursprünglich als erstes gemacht werden sollten, mussten wir weit nach hinten verschieben, bis es etwas wärmer wurde und das Eis auf der Strecke zu schmelzen anfing.“ Nach 2 Drehtagen und vielen verschiedenen Szenen am BILSTER BERG wurden das gesammelte Material termingerecht zum geplanten Filmstart im April 2020 zu einem 38 Sekunden langen Spot zusammengeschnitten.

BILSTER BERG Tonaufnahmen zum Kinospot bei eisigen Temperaturen

Doch dann kam Corona und aufgrund der epidemiologischen Lage wurde der Start des James Bond Films immer wieder verschoben und somit auch die Veröffentlichung des Kinospots.

„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Der Dreh war eine tolle Erfahrung für das gesamte Team und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt sind wir auf die Reaktionen der Kinobesucher gespannt,“ so Viola Titze.

BILSTER BERG Behinde the Scene

Aktuell ist der Filmstart für Donnerstag, 30. September 2021 geplant und auch der Kinospot des BILSTER BERG wir dann in die Kinos kommen. In 14 Kinos deutschlandweit wird der Spot über die Laufzeit von 4 Wochen vor dem James Bond Film zu sehen sein, darunter auch das Cineplex in Paderborn, das Cinemaxx an der Liederhalle in Stuttgart und das Cinedom in Köln.