Das weitere Vorgehen des Detmolder Repair Cafés

Detmold. Das Detmolder Repair Café in der Elisabethstraße 45 (AWO) ist zwar bis auf weiteres coronabedingt geschlossen, jedoch haben ein paar der Handwerker beschlossen auch in der Zeit, in der keinen regelmäßigen Termine stattfinden, das Reparieren aufrecht zu halten. Ein paar der Handwerker werden zuhause reparieren, ein paar andere werden in den Räumlichkeiten der Wandel- Werkstatt (Friedrichstraße 15) reparieren. Ratsuchende können in der Wandel-Werkstatt oder über repaircafe@lippeimwandel.de eine Reparatur anfragen und bekommen dann kurze Zeit später eine Antwort mit Modalitäten der Übergabe, Reparatur und Rückgabe. Bei der Übergabe lässt sich der Handwerker die Anerkennung der Reparaturordnung (Corona-Ausgabe) durch Unterschrift bestätigen. Der/die Anfragende hinterlässt beim Handwerker 10 € als „Pfand“, das er/sie zurückerhält, wenn das Gerät wieder abgeholt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Handwerker Gegenstände, die nicht mehr repariert werden können, nicht selbst entsorgen müssen.

Alle Tätigkeiten werden unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen und der geltenden Kontaktbeschränkung durchgeführt. Die Handwerker entscheiden, ob sie vor und nach den Tätigkeiten eine Oberflächendesinfektion an den Geräten durchführen.