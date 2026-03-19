„Das Leben des Diogenes“: Peter Trabner in der Kulturfabrik Vlotho

Peter Trabners Pop-up-Theater „Das Leben des Diogenes“ am Freitag, den 20.03.2026 um 19.00 Uhr in der Kulturfabrik Vlotho

Vlotho. Nachhaltiges Theaterspektakel mit aktuellem Bezug zu den Themen Klimakrise, Konsumwahn, Wegwerfgesellschaft und Co.

Peter Trabner, Film- und Fernsehschauspieler (von Tatort, Polizeiruf bis Mordeni m Norden), bringt sein Pop-Up Theater nach Vlotho in die Kulturfabrik. Der preisgekrönte Schauspieler folgt der Spur des griechischen „Aktionsphilosophen“ Diogenes von Sinope, der vor 2400 Jahren mitten in der damaligen Weltstadt Athen in einer Tonne lebte. Trabner steigt in Diogenes‘ Tonne und holt heraus, was unsere Gesellschaft wegwirft.

Ausgehend was das müllende Tier „Mensch“ im Inneren antreibt, stellt sich Peter Trabner dem Philosophen und Provokateur Diogenes gegenüber. Diogenes war ein Straßenphilosoph, der das Volk provozierte und beschämte, indem er mit dem Finger auf dessen Überfluss zeigte. Diogenes war quasi einer der ersten „Live-Performer“ im öffentlichen Raum.

Das, was Diogenes forderte, lebte er. Obwohl er seine Zuschauer*innen beschimpfte, war er bei den meisten äußerst beliebt, denn er war auch ein guter Unterhalter, ein humorvoller Satiriker und authentisch.

Peter Trabner gelingt der Spagat zwischen ernsthaften Themen und Unterhaltung durch Selbstironie und entwaffnender Situationskomik. Er wirkt nie belehrend, sondern bindet seine Zuschauer*innen aktiv mit ein.

Trabner geriert sich als moderne Reinkarnationen des antiken Denkers „Diogenes von Sinope 2.0“ und stellt sich selbst, mit Hilfe der Aufräumexpertin Marie Condo, die Frage: Macht mich das noch glücklich? Ist das, was Diogenes im alten Griechenland forderte, heutzutage noch möglich – dem Konsum zuentsagen?

Die Veranstaltung beginnt am 20.03.2026 um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort: Kulturfabrik Vlotho, Lange Str. 53, 32602 Vlotho