Bürener Jugendpflege ist für die Ferien gewappnet

Jugendpflege informiert über Ferienprogramm 2021

Büren. Trotz der aktuellen Pandemiebeschränkungen möchte die Bürener Jugendpflege auch für das Jahr 2021 wieder ein umfassendes Ferienangebot für die Kinder und Jugendlichen im Bürener Land anbieten. Offiziell ist der Sommer zwar noch einige Monate entfernt, doch in den Köpfen der Mitarbeiter/innen der Bürener Jugendpflege hat die wärmere Phase des Jahres und das damit verbundene Ferienprogramm bereits einen festen Platz. Neben der Ferienbetreuung für Grundschulkinder in den ersten drei Ferienwochen, sollen auch wieder Freizeiten für Kinder und Jugendliche angeboten werden. „Sobald eine Lockerung der strengen Kontaktbeschränkungen möglich ist, wollen wir vorbereitet sein und dazu gehört natürlich auch die Durchführung von Angeboten vor Ort und den beliebten Ferienfreizeiten“, berichtet Jan Hoffmeister als Leiter der Bürener Jugendpflege.Unter Berücksichtigung der geltenden Coronaschutzverordnung kann es bei den jeweiligen Aktionen/Fahrten zu bestimmten hygienischen Maßnahmen kommen, die eingehalten werden müssen. Ebenfalls kann es zu kurzfristigen Änderungen oder Absagen kommen.

Los geht es in den Osterferien: Vom 29.03. – 09.04.2021 soll die Ferienbetreuung durchgeführt werden. Anders als in den vergangenen Jahren ist hierfür eine vorherige Anmeldung notwendig. Der Unkostenbeitrag liegt hier bei 25€ (vier Betreuungstage) pro Woche.

Auch die Sommerferien hat das Team der Jugendpflege im Blick: „Die Schule legt eine Pause ein, doch viele Eltern stehen vor dem Problem Beruf und die Betreuung ihrer Kinder in Einklang zu bekommen“, weiß Jan Hoffmeister. Um bei diesen Schwierigkeiten zu helfen, wird in den ersten drei Ferienwochen (05.07. – 23.07.2021) eine Sommerferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter angeboten, wo Eltern ihre Kinder wochenweise für einen Unkostenbeitrag von 35€ anmelden können.

Neben dem Programm Vorort soll es, wenn es die Infektionslage erlaubt, auch ab Sommer wieder auf Reisen gehen. Bereits zum dritten Mal bietet die Jugendpflege eine Fahrt in die österreichische Partnerstadt Mittersill an. Jugendliche zwischen 12 – 15 Jahren können vom 22.07. – 30.07.2021 Mittersill mit all seinen Facetten erkunden und erleben.

Untergebracht in einem großen Selbstversorgerhaus soll neben zahlreichen Ausflügen auch die Kooperation mit dem dort ansässigen Jugendtreff gestärkt werden

Nicht ganz so weit entfernt findet eine Freizeit für Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren statt. In diesem Jahr geht es vom 09.08. – 13.08.2021 in ein schönes Selbstversorgerhaus am Möhnesee, wo ein buntes und actionreiches Programm auf die Kinder wartet.

Auch in den Herbstferien wird gereist. Vom 18.10. – 22.10.2021 wird in Kooperation mit dem JuBe Simonschule aus Salzkotten ebenfalls eine Ferienfreizeit für 12 bis 15-jährige zur Nordsee angeboten.

Für die Ferienbetreuung an Ostern und im Sommer sowie für alle Freizeiten kann sich ab dem 08.03.2021 telefonisch im Treffpunkt 34 angemeldet werden. Die Plätze für alle Aktionen sind begrenzt und es geht nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Weitere Informationen gibt es per Telefon unter 02951 / 9375742 oder im Internet unter http://www.jugendpflege-bueren.de/ferienspiele.