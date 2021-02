Bertelsmann Business Podcast mit UFA-CEO Nico Hofmann

In Folge 19 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Nico Hofmann, CEO der UFA, über seine größten Erfolge, die Filmindustrie und die Veränderung unserer Gesellschaft.

Gütersloh. In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die Gespräche werden dabei immer in der Sprache des jeweiligen Gastes geführt.

In der aktuellen Folge schildert der renommierte und hundertfach ausgezeichnete TV-Produzent, Nico Hofmann, im Gespräch mit Isabelle Körner, seine Sicht auf die Filmindustrie und die heutige Gesellschaft sowie seinen ganz persönlichen Werdegang. Hofmann hält eine Professur an der Filmakademie Baden-Württemberg und ist fünf Mal mit dem deutschen Fernsehpreis sowie mehrfach mit dem Bambi und der goldenen Kamera ausgezeichnet worden. Viele große Produktionen tragen seine Handschrift. Darunter: ‚Dresden‘, ‚Die Flucht‘, ‚Unsere Mütter, unsere Väter‘ und ‚Charité‘.

Das Erscheinen der nächsten Folge mit Thomas Mackenbrock, CEO des CRM Unternehmens Majorel, ist für den 24. Februar 2021 geplant. Sie finden den Bertelsmann Business Podcast auf Audio Now , bertelsmann.de , iTunes und Soundcloud .