Bunker Ulmenwall – Soundtrips#49: Jošt & Vid Drašler Slovenien

Bielefeld. Die beiden Drašler-Brüder aus Ljubljana (Jošt Drašler . Kontrabass // Vid Drašler . Perkussion), gehören zur jüngeren Generation Improvisierender Musiker in Europa. Mit Kontrabass und Schlagzeug wären sie im traditionellen Jazz eine Rhythmusgruppe, aber ihre musikalische Praxis in der Improvisierten Musik geht weit darüber hinaus. Sie sind vor allem zwei jenseits konventioneller instrumentaler Funktionszuweisung agierende musikalische Persönlichkeiten, die in konsequenter künstlerischer Forschung ihre eigene Klangsprache entwickelt haben.

Die Musik der Drasler-Brüder bieten einen Einblick in die immer aktiver und präsenter werdende Szene des nördlichen Balkans. Neben der Musikwissenschaft studierte Jošt Drašler Kontrabass am Landeskonservatorium in Klagenfurt bei Prof. Uli Langthaler. In letzter Zeit hat er sich intensiv mit zeitgenössischen Musikpraktiken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf der freien Improvisation liegt. Er gilt als einer der aktivsten Impromusiker der Szene. Sein Interesse gilt der Risikopotentialität und der natürlichen Entwicklung, die unvorhersehbare Klangstrukturen erzeugt. Er organisiert regelmäßig Workshops für Freie Improvisierte Musik (BCMF, Raziskava, Refleksija, Rojišče, Mariboring, 4 States Sessions, Improcon usw.) und kooperiert mit einer Vielzahl von Musikern unterschiedlichster Genres. Sein breites Musikverständnis wird von verschiedenen Genre-Frames durchzogen, von Free Jazz und frei improvisierter Musik über Avant-Rock bis hin zu Flamenco.

Er arbeitet mit Zavod Sploh zusammen als Kurator des musikalischen Teils von „Neforma“ und war Co-Kurator eines Konzerts im Rahmen des „Zvokotok“-Zyklus. Eine Aufnahme seiner Solokonzerte ist Teil der „iMstrument“-Sammlung. Er trat bei Konzerten im Rahmen der Serien „Confine aperto“ und „Zvokotok“, „Sonce in sončice po vsem svetu“, „RR“ und bei internationalen Tourneen, beim Festival „Sound Disobedience“ und bei der Improvisationsserie „Neforma“ für Tanzmusik auf. 2013 erschien ein Album mit dem Trio Drašler / Karlovčec / Drašler mit dem Titel „Stir“, das Sploh in Koproduktion mit „l’innomable“ herausbrachte. Mit dem genannten Trio trat er auf Festivals in Slowenien, Tschechien, Österreich, Italien, Frankreich, Serbien und Kroatien auf. Die Produktion wurde von den Kritikern sehr gut aufgenommen und galt in vielerlei Hinsicht als ein wegweisendes Produkt aus seiner geografischen Region. 2018 erschien sein Kontrabass-Solo-Debüt „The Balloon Catcher“.

Vid Drašler stammt aus Bistrica ob Sotli, wo er zunächst Jazz-Rock spielte. Mit dem Trio Balžalorsky / Drašler gelang ihm der Durchbruch im slowenischen Jazz. Nicht minder subtil spielt er in einer Orkestrada, die sich an Chansons orientiert. Einer seiner nächsten Höhepunkte ist das Drašler-Karlovčec-Drašler-Trio, dessen geräuschvolle Improvisationen die gleiche Deutlichkeit wie seine früheren vorstrukturierten Werke aufweisen.

Vid hat an mehreren Theaterproduktionen sowie am „Kombo Kombo“ mitgewirkt – einem Jazzorchester unter der Leitung von Zlatko Kavčič, bei dem er auch vier Jahre lang studierte. Er war als Pädagoge und Mitautor von Musik- und Kunstveranstaltungen in der Stadt Vrhnika tätig, wo er auch als Kurator eines wöchentlichen Workshops tätig ist, der sich hauptsächlich mit nicht-idiomatischer Improvisation befasst. Er hat mit folgenden Musikern zusammengearbeitet: Zlatko Kaučič , Vitja Balžalorsky, Jošt Drašler, Marko Karlovčec, Andrej Boštjančič, Andrej Fon, Tomaž Grom, Cene Resnik, Kaja Draksler, Mario Rechtern, Linda Sharrock, Petr Zelenka, Samo Kutin, Tao G. Vrhovec Sambolec …

Im Rahmen des Programms des „Sploh Institute“ präsentierte er seine Arbeiten mehrfach: bei den Konzerten von „Confine aperto“, „Zvokotok“, „Sonce in sončice po vsem svetu“, bei öffentlichen Präsentationen von „RR“, internationalen Tourneen, Tanzmusik-Improvisationsserien von „Neforma“, auf dem Festival „Sound Disobedience“. Mit der Aufnahme seines Solokonzerts beteiligt er sich am „iMstrument-Projekt“ und veröffentlichte ein ausgezeichnetes Solo-Debüt mit dem Titel „Kramljanja“. Mit dem Trio Trojnik Album „My Ear Has Got Sharp Edges“ und „Stir“ mit dem Trio Drašler / Karlovčec / Drašler.

